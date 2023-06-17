澳洲投資移民審批長 中國富豪叫苦

近年大量移民湧往澳洲，當地政府不再把投資移民計劃作為優先事項，以致審批時間大大拉長，據報許多中國投資移民因此而陷入困境。

被指對當地經濟貢獻低 外媒報道，澳洲在2012年推出商業創新和投資計劃（Business Innovation and Investment Program，簡稱「BIIP」），希望透過企業家、投資者及富裕人口引入資本，以推動澳洲經濟發展。不過，其後當局發現這些人雖然富有，但往往年齡較大，且通過被動投資的資本回報收益亦較低。

報道引述該審查估計，BIIP持有人一生的經濟貢獻為60萬澳元（約323萬港元），不到澳洲人約160萬澳元 （約861萬港元）的一半，可見BIIP移民對經濟貢獻不如預期，目前有3,000多名BIIP持有人及其家人在等待審批，其中大部分是中國人，預計等待時間只會增加而不會縮減。

目前澳洲政府將工作重點轉移至緩解關鍵技術工人的缺工問題上，故大多數BIIP永久簽證處理時間已拉長到近3年，高於先前約一年，另還有4至5年的投資周期，可見是一個漫長過程。

澳洲統計局最新數據顯示，去年有38.7萬名移民進入澳洲，澳洲人口破紀錄增加了49.7萬人。在淨移民中，13.46萬人移居新南威爾士省，12.05萬人居於維多利亞省，5.8萬人住在昆士蘭省。