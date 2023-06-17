豐田投資車載鋰電獲補貼66億
全球電動車戰愈演愈烈，在電池領域發展相對滯後的日本開始發力追趕。日媒報道，日本經濟產業省將為日本最大車廠之一豐田（Toyota）在日本規劃的純電動汽車（EV）用鋰電池投資提供補貼約1,200億日圓（約66億港元）。
日現時市佔不到10%
目前中國佔了全球車載電池市場一半份額，日本市佔率不到一成。由於車載電池發展將關係到EV產業競爭力，在推進汽車業向EV轉型下，日本須設法提高本地製造力，以降低供應鏈斷裂風險，是次擬向車企提供補貼實不意外。
在政府支持下，料豐田能把日本本地車載電池的年產能提高約25吉瓦時。主要是通過豐田與松下控股（HD）共同出資的電池企業Prime Planet Energy & Solutions（PPES）的姫路工廠提高產能。同樣與松下控股共同出資的Primearth EV Energy（PEVE）將在新居工廠生產EV用電池。到目前為止，PEVE只生產混合動力車（HV）用電池。據豐田提出的願景，2026年其EV年銷量達到150萬輛、2030年達350萬輛的目標；2030年前向EV相關領域投資5萬億日圓。
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