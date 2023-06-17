日幣策續鬆 央行放鴿

料通脹下季開始回落 達標仍需時 繼美國聯儲局日前「凍息」後，日本央行周五亦一如預期按兵不動，堅持超寬鬆貨幣政策，將基準利率固守在負0.1厘的歷史低位之餘，亦維持10年期國債收益率目標在近零水平，且沒有修改孳息率曲線控制（YCC）政策。近日日圓兌每美元屢屢下試逾半年低位，而隨着日本央行繼續「放鴿」，昨曾見141.57，日內跌幅達0.86%，折合每百日圓兌5.527港元。

日本央行重申，將在必要時毫不猶豫加大寬鬆力度，靈活增加債券購買量。其中，購買交易所買賣基金（ETF）和日本房地產投資信託基金（J-REIT）的上限分別維持在12萬億日圓和1,800億日圓不變。

預期經濟可溫和復甦 至於市場聚焦的通脹及經濟前景，央行預期，核心通脹可能在今個財年中放緩，又解釋近期通脹升幅放緩主因能源價格下跌，並料進口對通脹的傳導效應將減弱。央行行長植田和男其後在記者會稱，預計該國通脹將於第三季回落，惟要實現2%的通脹目標還要一段時間，而過去25年的非傳統貨幣政策效果和副作用將會是央行檢討過去政策的主題。

植田和男又指出，弱日圓帶來的影響有好有壞，最重要是匯率走勢穩定反映經濟基本面，不評論日圓表現。

經濟方面，日央行指有望繼續溫和復甦，又謂外圍經濟復甦步伐雖緩慢，出口及工業生產受海外國家影響，但當地企業盈利仍處高水平，亦看到固定投資及私人消費出現溫和增長；惟同時補充，受俄烏局勢及商品價格等影響，該國經濟仍存在非常高的不確定性。另植田和男稱，若美國經濟衰退，將損及出口及多個金融市場，亦是日央行在做政策判斷時非常重要的考量點。

野村證券策略師松沢中表示，日央行上述決定不令人意外，又分析植田和男的風格是會在會議前會作暗示，和前任行長黑田東彥不同，故行動不會令外界感詫異。

日股升10周 11年首見 值得留意是，隨着日央行維持大規模寬鬆措施，日股走勢愈見凌厲。日經平均指數周五曾升抵33,772點，屬1990年3月來新高；收市則報33,706點，升220點或0.66%。全周計，日經平均指數累升近4.5%，連升10周，是11年首見。

個股方面，股神巴菲特所投資的日本5大商社，包括三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事與丸紅股價續創歷史新高；另港人熟悉的化妝品商資生堂及UNIQLO母公司迅銷分別升5.27%及1.75%。

日經指數走勢凌厲