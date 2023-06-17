Adobe上季淨利潤增近10% 股價漲

研發Photoshop、Lightroom、Premiere等創作及生產力軟件的美國上市公司Adobe，於截至6月2日止一季收入按年升9.8%至48.16億美元，淨利潤亦增長9.93%至12.95億美元。業績增長印證了Adobe近期引入人工智能（AI）技術的策略取得成效。該公司股價周五早段曾升5.66%，高見518.74美元。

推AI圖像工具受歡迎 Adobe此前推出了生成式圖像AI工具Firefly，並將該功能接入各項產品之中。Adobe總裁David Wadhwani指出，Firefly的功能可以無縫集成到Photoshop當中。截至目前，用戶已經透過Firefly網站和Photoshop，生成了超過5億美元價值的內容。他還稱，用戶在Photoshop使用該AI生成的內容，是原先預計的80倍以上。

他表示，Firefly引起了客戶極大的興趣，並且在市場定位上具有「高度差異化」的優勢。在這之前，該公司已宣布將會向大型企業客戶提供Firefly的功能，並指假如生成的內容發生侵權問題，Adobe會負上責任。在業績後電話會議上，他強調該AI工具採用公開透明的方式獲取訓練內容，「我們可以告訴客戶使用Firefly生成的內容用在商業上是安全的」。

被問到有關AI研發的投入成本時，財務總監Dan Durn回應指，公司的增長是以「非常有財務紀律的方式行」。在考慮投入成本時，會包括模型訓練、資料儲存等，並優先投入有需要的項目，在保持財政紀律的同時，確保支出處於合理範圍內。

Adobe指引本季收入介乎48.3億至48.37億美元，以中位數相當於按年升6.93%；預測全年收入介乎192.5億至193.5億美元。