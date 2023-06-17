道指早段升180 Apple市值邁向3萬億美元

美國周五為「三期結算日（又稱「三巫日」）」，即指數期貨期權、個股期權同日季結，美股3大指數早段反覆，道指曾升180點，報34,588點；標指升22點，報4,448點；以科技股為主的納指升81點，報13,864點。

受近期大升的影響，美股交投異常活躍，衍生產品分析公司Asym 500估計，今次「三巫日」有大約4.2萬億美元的期貨及期權合約到期，較去年同期多20%。巨額衍生產品的平倉、結算等，都可能會放大市場的波動，或者令股市步入獲利回吐階段。另外，由於美國上市公司的個股期權交易已幾乎接近於零，故坊間將結算日改回以「三巫日」稱之，取代之前的「四巫日」。

大型科技股作為本輪升浪中的主要貢獻者，繼續成為市場焦點。蘋果公司（Apple Inc.）股價此前創下歷史新高後繼續高歌猛進，其於周四收市時市值已達到2.93萬億美元（22.85萬億港元），正在朝着全球首家3萬億美元市值公司邁進，其於周五早段曾跌0.16%。微軟股價亦在日前創下了349.84美元的歷史新高，並且於早段倒跌0.34%。

其他企業消息方面，維珍銀河宣布，計劃在6月底舉行首次太空商業飛行任務，更預期將於8月起每月試飛一次，其股價升29.59%。英國反壟斷監管部門批准了亞馬遜收購清潔機械人公司iRobot的提案，後者股價曾升20.51%。

美股基金3周吸380億美元 一直唱淡股市的美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett承認，他在上半年錯估股市走勢，因為美國經濟避免了衰退和信貸緊縮。他又將人工智能（AI）熱潮驅動的科技股反彈，稱為「意外事件」。儘管如此，他還是繼續堅持看淡，並將當前情況與2000年及2008年相提並論，警告稱「大跌市前會有大反彈」。

美銀亦引援EPFR資料稱，美國股市基金過去3周有380億美元資金淨流入，為去年10月以來最多；過去8周科技股基金有190億美元資金淨流入，為2021年3月以來多。