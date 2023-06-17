德永佳盈利倒退60% Baleno收入嘯後最差
經營Baleno等品牌的德永佳集團(00321)公布，截至今年3月底止的全年業績，期內純利大幅倒退60.66%至7,514.9萬元，與早前盈警預告的跌65%相若；另派末期息10仙，按年持平。值得留意的是，旗下服裝品牌Baleno全年收入僅錄得17.11億元，按年倒退28.1%，創2008年金融海嘯之後最差的表現！
業績公告又顯示，以Baleno為核心的便服及飾物之零售及分銷業務，同店銷售按年挫17.7%，收入遂按年倒退29.44%至17.6億元，兼錄分部虧損2.67億元，主因期內內地銷售淨額按年急跌42.92%至11.05億元，抵銷本港銷售淨額按年升13.94%至6.29億元的效益。另集團期內於內地淨關閉267家自營店，佔該市場自營店的26.9%。
紡織業務毛利率跌至18%
紡織業務方面，去年錄得收入按年倒退22.49%至42.96億元，毛利率跌3.2個百分點至18.1%，分部溢利更急挫69.67%至1.71億元。集團解釋，加息對抗高通脹令疲弱的經濟構成負面影響，以致零售商的市場需求疲弱及抑制消費者支出，令紡織業務收入及毛利率出現下跌。
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