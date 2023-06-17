德永佳盈利倒退60% Baleno收入嘯後最差

業績公告又顯示，以Baleno為核心的便服及飾物之零售及分銷業務，同店銷售按年挫17.7%，收入遂按年倒退29.44%至17.6億元，兼錄分部虧損2.67億元，主因期內內地銷售淨額按年急跌42.92%至11.05億元，抵銷本港銷售淨額按年升13.94%至6.29億元的效益。另集團期內於內地淨關閉267家自營店，佔該市場自營店的26.9%。