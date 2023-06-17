美光斥43億投資西安封裝測試廠

美國晶片製造商美光科技（MU）上月遭到中國網絡安全審查辦公室指控，產品存在較嚴重的網絡安全問題隱患，但仍然無阻公司繼續在中國投資的意欲。美光在官方網上社交平台上公布，計劃在未來幾年對位於西安的封裝測試工廠投資超過43億元人民幣，此舉被視為公司為繼續經營中國市場「買保險」！

外媒報道指，美光投資包括收購力成半導體（西安）公司的封裝設備，以及在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備，以期更好地滿足中國客戶的需求。新廠房將引入全新生產線，用於製造移動DRAM、NAND及SSD產品，以加強西安廠房現有的封裝和測試能力。

美光指，該項投資秉承美光布局全球封裝測試的理念，將提升公司在西安製造多種產品組合的靈活性，令公司能直接營運其在西安工廠封裝測試的業務。公司又指，收購力成西安的事項將在大約一年內完成，需獲得內地監管部門批准。公司將向力成西安1,200名全體員工提供新勞動就業合約，而新的投資項目還將額外增加500個就業崗位，令美光在中國的員工總數增至逾4,500人。

除投資中國外，美光亦繼續擴大全球晶片業的投資。消息指，美光即將達成一項協議，承諾至少投入10億至20億美元在印度建立一定晶片封裝廠，並指上述交易可能會在下周印度總理莫迪訪美時公布。

德傳增Intel建廠補貼 另邊廂，美國晶片商英特爾（Intel）據報將在德國興建晶片廠，政府補貼將增至約99億歐元，前提是要Intel大幅增加對德國晶片廠的投資。報道又指，雙方於本周末將繼續就補貼進行談判，最快下周一會有正式公布和簽署協議。

英特爾原本同意在德國政府補貼資助68億歐元下，於德國東部興建晶片廠，惟其後公司表示因經濟的不利環境，去年底押後興建德國晶片廠，並要求德國政府補貼加碼。