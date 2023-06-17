俄油氣項目用人幣支付股息分紅

面對西方國家制裁措施，俄羅斯採取靈活政策應對。消息指，俄羅斯已經使用了人民幣向「薩哈林1號」和「薩哈林2號」油氣開發項目的持股日本企業支付股息分紅。

外媒報道指，在制裁之前，薩哈林的分紅為每年約兩次，以美元匯款，通過新加坡的銀行帳戶結算。隨着俄烏戰爭爆發後，歐美國家通過制裁將俄羅斯從美元結算網中剔除，導致金融機構對於與俄羅斯相關的美元交易受阻，使以美元計價的這條渠道無法使用。今年1至3月，為了支付薩哈林權益的分紅，俄羅斯方面創建了新的匯款渠道。

事實上，近年全球去美元化提速前進，人民幣的國際經貿應用日廣。內地首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易完成，同時有愈來愈多中東國家對使用美元以外的貨幣結算交易持積極開放態度。

此外，今年3月，中國和巴西宣布達成新的協議，雙方貿易以本國貨幣結算，不再使用美元作為中介，兩國更在巴西簽訂建立人民幣清算安排的合作備忘錄。

巴中棉花貿易或人幣結算 巴西棉花種植者協會近日稱，未來幾年巴西棉花對中國的出口量有望超過美國，並可能以人民幣直接進行結算。據報，今年首4個月中國棉花累計進口量為38.2萬噸，其中巴西棉累計進口量12.05萬噸，佔比31.54%。過去5年，中國對巴西棉花進口需求續升，巴西棉花佔中國進口棉花的比例由不足10%擴大至30%左右。

另邊廂，中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌每美元中間價7.1289，較上一個交易日上調200點子，升幅創4月21日以來最大。在岸人民幣兌每美元官方收報7.1168，較上一個交易日漲387點子。離岸人民幣兌每美元曾報7.1157，跌0.04%，每百港元兌90.83元人民幣。