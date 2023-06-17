港元拆息連續3日全升 一個月期逾半年新高

即使美國暫停加息，但臨近半年結推高港元資金需求，香港銀行同業拆息（HIBOR）連續3日全線揚升，多個期限的拆息升穿4.9厘。當中，與樓按相關的一個月拆息升至4.96774厘，按日升0.2181厘，連升8日，是逾半年新高。

香港銀行公會數據顯示，隔夜拆息周五報4.88238厘，按日升0.635厘，創近一個月新高。至於一周及兩周拆息分別升至4.91583厘及4.92935厘，兩者各升0.61952厘及0.56018厘，同創2007年10月以來最高水平。

一年期突破5厘 至於兩個月拆息升0.19744厘至4.96488厘，3個月拆息升0.17667厘至4.97厘，兩者分別升至去年12月以來新高。6個月拆息報4.99101厘，亦是逾5個月新高。一年期拆息更升穿5厘水平，最新報5.08792厘，創逾5個月新高。

港元兌每美元昨日早段曾高見7.8182，為5月22日以來最高，午後回軟至7.8267。

金管局總裁余偉文日前公開提及，接近半年結，部分金融機構及企業資金需求較大，故由現時到6月底半年結前，料港息或有波動，可能會慢慢貼近美息，甚至超過美息，但在半年結完結後，港息或會回落。

至於美匯指數昨曾低見102.0436，隨後反彈0.08%。華僑永亨銀行經濟師姜靜指，美國最新公布的經濟數據偏弱，加上歐央行維持鷹派立場不變，揚言7月很有可能繼續加息，未來有望收窄歐美利差，美元續見下行壓力。不過，利率點陣圖預測及聯儲局主席鮑威爾言論均有鷹派傾向，有助限制美元短線跌幅。