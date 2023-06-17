麥樸思：投資者忽視中國是大錯誤

內地大力谷經濟的成效尚有待觀察，不過有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）在一個經濟論壇表示，「忽視中國是一個很大的錯誤」，亦勸喻投資者不應過分擔心內地對企業收緊監管，因當地大多數企業都可以在自由的商業環境中經營，揚言內地投資市場將由內地人推動。

本年至今，內地滬綜指累計升幅不足6%，表現遠遜於美國標指截至周四收市已累升15.27%的表現。麥樸思認為，部分原因與歐美機構投資者不願押注於內地市場有關；另外，內地房地產問題亦令內地人對國內資產的投資有所卻步。

至於他旗下公司的投資，則看重資本回報率而非市盈率，目前其公司都在尋找資本回報率達20%的投資項目，惟他承認，在世界各地都很難尋找高資本回報的投資項目。以他的公司為例，就尋遍了土耳其、巴西、南非及印度等地，其中在亞洲地區對台灣、南韓和印度投資最多。不過，其公司仍繼續在中國市場進行研究，尋找可投資項目，因他相信「內地有些東西正在轉變」。

指內地投資者正回歸 他指出，內地房地產市場正在開始復甦，債務問題亦在解決中，價格指數也正在回復之中，「可以預見內地的投資者返緊嚟」。展望未來，他揚言：「重振中國市場的將是中國投資者，因為歸根究底，推動中國市場的不是外國投資者……我相信他們會回來的」。