外資單日百億掃A股 深創板周漲6%

儘管內地重大刺激措施尚未推出，但A股3大指數率先炒上。其中，深圳創業板指數走勢明顯較強，周五收升1.44%，報2,270點，一周更轉漲5.93%，為7個月來最大單周升勢，且滬深兩市的成交額連續第3個交易日突破萬億元（人民幣‧下同），外資更透過滬深股通大舉掃入105.45億元價值A股，續創2月9日後逾4個月新高。

首5月批准70個固產投項目 新一輪提振經濟舉措的重點，擬放於基礎設施支出，隨即刺激內地上市的建築板塊躍升，中交建A股、中國中鐵A股及中國中冶A股昨幾乎以全日最高位收市，分別上漲6.29%、4.37%及3.54%；上海上市的中公高科滬更漲停收市。

國家發改委新聞發言人孟瑋昨日披露，今年首5個月該委總共審批核准固定資產投資項目70個，總投資6,672億元；若單計5月，審批核准項目為14個，總投資佔2,888億元，主要集中在能源、交通等行業。

官員派定心丸，有助A股交投回暖。滬深兩市主板成交額昨錄1.06萬億元，按日微增0.2%。大市表現亦轉強勢，滬綜指昨收漲0.63%，報3,273點；深成指則急升1.11%，報11,306點。一周計，兩者分別累漲1.3%及4.75%，前者升幅逾兩個月來最多，而後者更是去年11月初之後最大單周升幅。

13年來最大A股IPO將登場 值得留意的是，滬市主板迎來巨無霸上市申請通過第三關的消息。上海交易所網站顯示，發行上市審核委已更新全球最大農藥及種子生產商先正達（Syngenta）的主板審核狀態，已顯示為通過，意味正邁向下一步提交註冊。該企擬集資650億元，若果上市，將會成為A股近13年來最大規模首次公開招股（IPO），也是A股史上第四大IPO。