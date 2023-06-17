內地勢出組合拳谷經濟

傳發萬億特別國債 擴基建支出 寬樓市限購 中國救市組合拳擬重錘出擊的呼聲愈發強烈！5月經濟數據滲出復甦放緩等陣陣寒意之際，外界推測一籃子刺激方案的內容亦不斷發酵，上至一萬億元（人民幣‧下同）特別國債、數以10億美元的基建支出、放寬小城市的樓市限購令，下至家庭消費補貼及擴大債券發行等均可能涉獵，最快未來數天揭盅，慢則可能在7月政治局會議前後密集式出台。國務院常務會議昨已召開，表明研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。

6月以來，內地採取重大措施穩經濟的消息未間斷。由最初流傳方案至少涵蓋10多項措施，旨在撐內房、內需等領域、針對先進製造業的稅收優惠政策；到人民銀行把一年期的中期借貸便利（MLF）減息10點子後，加大財政刺激力度包括發行地方政府專項債與罕見的特別國債、樓市「減辣」及提振消費等潛在措施，更是目不暇給。

間接助地方政府還債 外媒消息透露，內地當局可能發行約一萬億元特別國債，以用於資助基建項目及促增長舉措上，等同間接幫助地方政府還債。事實上，上月底曾有5萬億元特別國債發行的傳言四起，惟規模明顯高於史上5次特別國債，包括2020年由財政部發行的一萬億元抗疫特別國債，故業界普遍認為當局沒有迫切理由推出如此大規模的特別國債。

目前財政入不敷支的壓力仍舊沉重，財政部昨公布，首5個月累計國有土地使用權出讓收入按年跌20%至1.48萬億元，同期全國一般預算收入9.96萬億元，雖然按年增幅擴大至14.9%，但全國一般預算支出仍增5.8%至10.48萬億元。其中，地方收入及支出分別為5.38萬億元及9.17萬億元。由於地方政府債台高築及房企還需重組債務，讓官員考慮刺激措施時謹而慎之，並繼續瞄準消費及民企的疲弱需求，提振市場信心已成為決策者的共識。

推動新能源汽車下鄉 國常會昨提到，圍繞加大宏觀政策調控力度、着力擴大有效需求等4大方面，研究提出一批措施；更強調針對經濟形勢變化，須採取更有力措施，增強發展動能，而具備條件的政策措施就要及時出台、加緊實施，同時加強政策措施的儲備。當中，谷內需或成頭炮，發改委昨表明將加緊制訂恢復和擴大消費政策文件，在6方面重點發力，如大力推動新能源汽車下鄉活動，多措並舉優化民企發展環境。

國際評級機構惠譽旗下附屬惠譽博華工商企業部副總監唐大千表示，擴大內需、提振消費對內地經濟復甦具關鍵意義，故增加居民可支配收入、降失業率，特別是疏解畢業生就業壓力將成為未來經濟刺激政策的核心。本月初已預估內地將放寬樓市政策、對基礎設施進一步投資萬億元規模的投行摩根士丹利同樣指，個人消費復甦將成為經濟增長的關鍵動力，料更針對性的消費激勵將出台。

大行齊調低華增長預測 不過，考慮到第二季以來經濟動能減弱，多家大行昨日齊降今年內地經濟增長預測，如瑞銀估今年經濟僅增5.2%，同時將明年增長預測從5.2%下調到5%，不過該行相信，本周人行降息或是政策支持加碼的開始，包括樓市政策或進一步放寬二線城市買樓限制，降低購買第二物業的首期支付要求，增加「保交樓」資金支持，改善開發商融資條件等。

瑞銀曾認為，7月底的政治局會議是政策支持加碼的關鍵時機，但鑑於人行已啟動降息，目前認為部分措施在7月底之前就可能推出。渣打更預期，一線城市的樓市政策有機會「鬆綁」，惟「遠水恐難救近火」下，該行昨仍削減今年第二季及全年經濟增長預測，由原本7%及5.8%分別降至5.8%及5.4%。

投行紛紛下調內地經濟增長預測