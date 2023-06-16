金融戰進深水區 日本當上攔路虎

正當過去10年美元作為國際儲備貨幣的佔比不斷下降，去年爆發的俄烏戰爭，美國向俄羅斯施以嚴厲的金融制裁，讓世界驚覺得防範美元霸權的威脅，去美元化就成為一個全球新趨勢。為了應付這場金融戰，經濟長年積弱、國際競爭力下降的美國，得聯合盟友行動固霸。位於亞洲的日本，去年以來堅持奉行超寬鬆貨幣政策，成功撬動通脹回升，經濟逐步走出迷失歲月，近季更明顯見到資金大舉流入日股。可以預見，日本金融市場將再次成亞洲以至世界亮點，並作為美國牽制中國人民幣國際化的重要棋子。

日本作為美國目前在亞太區的重要戰略盟友，不用多說。不過，第二次世界大戰時，美國是促使日本成戰敗國的關鍵；1980年代，日本曾比美國富裕，美國藉着一份《廣場協議》扭轉自身財政赤字劇增、對外貿易逆差大幅增長的問題，卻拉開日圓升值的序幕，最終引爆日本的泡沫經濟，讓其進入「迷失三十年」。可見美日的關係並非如外界想像般互惠，相反，日本往往充當了美國的「爛頭卒」。

目前，以日本手持的美債持倉量計，是美國最大的海外債主。如今中美爭霸，金融是重要戰場，美元的國際儲備貨幣地位雖仍為世界第一，但無可否認已今非昔比，更重要的是隨着歐美經濟老態盡現，世界增長中心逐步向東轉移，中國金融市場的發展潛力，遠比股市估值已危如累卵，靠少數重磅股支撐、金融行業風險高度集中的美國金融市場來得更具前景。美國要應付這場金融戰，得靠外力幫助，而日本將擔當重要角色。

去年美元一匯獨強的局面，沒有日本堅持奉行超寬鬆貨幣政策，讓日圓貶值，在亞洲造成蝴蝶效應，拖累一眾亞洲及新興市場貨幣走貶，難以成就這極端場面。到了今年，日圓雖然貶速放慢，但弱勢未改，日本出口業競爭力增強的同時，負利率下日圓融資成本幾乎全球最低，並成為世上進行套息交易時最吸引的融資貨幣。再講，隨着日本經濟復甦，日圓貨幣政策轉向時點逐步逼近，資金放膽持續流入日圓資產，既為貨幣政策一旦轉向後，坐享日圓轉勢令手持的日圓資產水漲船高，也能達到目前去美元化下多元貨幣以分散風險的投資需求。足見洞悉國際形勢、近年沾手日股的美股神巴菲特，確是「無寶不落」。

世界經濟未來的中心向東移，在亞洲，日本及印度都成了美國制衡中國崛起的重要戰略夥伴。在金融領域，日本更擔當着重要的推手，畢竟日本的金融市場，是亞洲唯一能夠和歐美發達國家相比的國際金融中心，如今日股已率先動身，如無意外接下來焦點會轉向日圓變化。

中國擬加大改革開放金融業吸引外資進入第三產業，並藉香港這國際金融中心加快人民幣國際化，將會發現遇上一頭攔路虎，就是日本。日本資本市場重新成為國際資金所向，將在地區資金上起了分流效應，香港金融中心的形勢並不是財金官員自吹自擂般樂觀，中國要謀劃在金融上作出突圍，也必再添難度。