券商點股：中煙盈利增長勢頭不俗

中煙的主要業務為進出口煙業、獨家經營面向免稅店及捲煙批發商的中國品牌捲煙出口業務。除2020年度，因新冠疫情而盈利大幅倒退66%之外，最近兩年，中煙的核心盈利恢復增長，去年更創出上市新高。

業務受惠疫後復常 中煙本月初發盈喜，預期2023年度中期錄得收入增幅不低於95%，純利增長不低於100%，而去年中期盈利約為2.2億元。公司盈利大增主要是煙葉類產品進口數量較去年同期有較大幅度增長，使煙葉類產品進口業務的收入及毛利錄得較大幅度增長，加上期內跨境遊客數量逐步恢復，令捲煙出口業務出現恢復性增長所致。

很明顯，中煙是內地疫後復常的主要受惠者之一，這趨勢仍在持續。即使內地整體經濟復甦動力不及預期，對中煙核心業務的影響也屬有限。今年以來，該股仍錄得輕微跌幅，未反映煙草業務的獨特性及增長動力，現價預測市盈率約10倍，估值並不昂貴，建議可於11元買入，上望阻力位13元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士）