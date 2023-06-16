專家點評：內地連番出招穩增長救經濟

內地5月份信貸需求減弱，社會融資規模增量和新增人民幣貸款都低過市場預期，顯示貸款需求仍受壓，經濟復甦形勢不足。

時隔10個月，中國人民銀行在周二公開市場7天逆回購意外降息10點子至1.9厘，當日傍晚再公布同步下調常備借貸便利（SLF）利率3個品種各10點子，隔夜期利率降至2.75厘，7天期降至2.9厘，一個月期降至3.25厘。

SLF主要功能是滿足金融機構期限較長的大額流動性需求，以抵押方式向以政策性銀行和全國性商業銀行為主的金融機構提供流動性支持，期限一至3個月。調整SLF利率藉此可以壓縮利率走廊上限，有助於利率中樞的下移，推動貨幣政策向實體經濟的傳導，有助降低實體經濟融資成本。此舉既反映了資金市場供求，也釋放了加強逆周期調節和穩定市場預期的政策信號，體現穩健貨幣政策。

本次逆回購操作利率是短端政策利率，意味下調政策性降息啟動。由於第二季度經濟復甦力度不足，加上內地在年初消費帶動的熱潮消退，故有空間下調政策利率，而預期對基建和地產領域有利。5月新增人民幣貸款1.36萬億元（人民幣‧下同），少過預期的1.55萬億元，卻較4月飆近九成；人民幣存款卻轉增1.46萬億元，可見內地商業銀行出現新一波下調存款利率並非無因，特別是鼓吹撬動銀行存款谷消費、投資以至買樓。

人行留一手 有機會降準 市場普遍預期，人行下調SLF是為降低中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR）鋪路，昨日亦一如預期下調MLF利率10點子。如果下半年需求恢復仍不及預期，相信人行會考慮小幅降準。

初步統計，5月廣義貨幣（M2）餘額按年升11.6%至282.05萬億元，較4月放緩0.8個百分點，反映內地不缺流動性，奈何人民借貸及消費力不足。實際上，為保經濟增長，達到與官方相對保守的5%左右目標，需繼續推行寬鬆貨幣政策以穩信心。宏觀層面上，降息有利於實體融資改善，加快需求恢復節奏，穩住經濟增長預期。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）