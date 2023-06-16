板塊分析：AI產業起飛成投資大趨勢

人工智能（AI）是全球現時最火熱的投資主題，生成式AI的應用將在不久將來影響各個產業，與AI相關的投資商機將會持續，也成為未來最核心的資產配置之一。

美國科技龍頭企業與AI大型股最近的升勢凌厲，料相關概念的中小型股將接力搶攻。預計未來10年，生成式AI帶來的營收將按年遞增，而生成式AI於企業的資訊科技支出佔比也逐年上升，預期從2022年的不到1%，至2032年佔比逾一成。

應用商機持續發酵 自去年下半年不少AI企業開始裁員及推出成本控制等措施，已為企業盈利改善邁向一大步；在全球加息與通脹環境下，AI企業營收雖也下滑，但在新應用發展趨勢與企業着重調整營運等策略下，部分AI企業的盈利已有明顯上升趨勢，未來10年，很明顯是屬於AI展開的年代，AI產業趨勢更是明確。

納斯達克指數今年以來升幅接近三成，AI議題火熱，5G、AI應用正是百花齊放的年代，中長期有不俗的表現。AI龍頭股英偉達（Nvidia）及相關AI題材的科技股升幅更是凌厲，加上市場對下半年AI需求樂觀的預期，讓科技股的升勢明顯優於其他指數，美股近一個月升幅前10名的股份皆為科技股。

明年各地股市企業盈利有望恢復雙位數字增長，電動車、新能源及AI等新應用，將使科技股成為明年最具盈利增長潛力股份。AI科技應用題材帶動股市上揚，隨着通脹趨緩、央行加息周期進入尾聲，股市下行壓力將可以鬆綁。因應全球AI應用商機持續發酵，相關類股都是未來主流產業，建議趁調整逢低布局。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊