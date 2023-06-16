名家筆陣：科技驅動普惠金融發展

科技與人類之間的關係，一直以來都是一個熱門的話題。隨着科技發展，人類的生活方式也發生了翻天覆地的變化，不論是多年前智能手機的推出和普及，還是近期風靡一時的ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人，相信不少港人都不難感受到，科技與日常生活息息相關的巨大影響力。

區塊鏈技術助降成本 然而，有人認為科技是冷冰冰的，因減少了面對面的溝通和接觸而欠缺人性化，但事實上，科技也可以透過更多的功能和便利，為人類生活帶來溫暖與關懷。就以區塊鏈為例，它是一種去中心化的數據庫技術，可以實現分散式的訊息傳輸和交易。區塊鏈的出現為人類帶來了更加安全、透明、可追溯的交易環境，促使更讓人安心的普惠金融出現。

區塊鏈技術可以被應用在各個領域，如金融、物流、醫療等。在金融領域，區塊鏈可以實現點對點的交易，減少中介機構的參與，降低交易成本，為客戶節省金錢之餘，還可提高交易效率。在物流領域，區塊鏈可以實現貨物的全程追溯，確保貨物的安全性和品質。在醫療領域，區塊鏈可以實現醫療數據的安全傳輸和共享，方便醫生診斷和治療。

最近香港Web 3.0協會的成立，以及「2023香港Web 3.0嘉年華」的舉行，吸引了不少業界專家參與，其中螞蟻鏈技術總監閻鶯就以「Web 3.0安全技術新進展」為題，向與會者闡釋了Web 3.0的身份安全、應用安全及Layer2安全等方面的最新研究進展。

此外，數據儲存服務是一種將數據保存在遠程服務器上的技術，可為人類帶來更多的便利和安全性。人們可以將自己的數據保存在遠程服務器上，以防止數據丟失或被盜。這方面，業界頗為熟悉的甲骨文與OceanBase等，都是重要的服務供應商。

同時，數據儲存服務還可以實現數據的共享和協作，令人們的工作和生活更便利。在文首提到的人工智能領域，數據儲存服務可以實現機器學習模型的訓練和優化，提高人工智能的準確性和效率。

港電子支付日漸普及 另方面，隨着特區政府近年一再透過電子支付供應商向市民派發消費券，相信廣大市民對移動支付已不再陌生。就以AlipayHK為例，年前已有逾330萬活躍用戶。該批用戶並非類似有「殭屍粉」之稱的「註冊用戶」，即本港每兩個成年人中，就約有一人使用相關的移動支付工具。電子支付近年在港迅速普及，實有賴特區政府不遺餘力的推動和支持。

移動支付技術讓人們可以在任何時間、任何地點進行交易，並且不需要攜帶現金或信用卡。這種技術的出現為人們消費帶來了更多自由和便利，同時也提高了交易的安全性和效率。對於那些生活在偏遠地區或者沒有銀行帳戶的人士而言，移動支付技術更顯重要，它可以幫助他們更加便利地進行交易和支付，從而提高其生活水平，這也可說是普惠金融的一種體現。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳婉真