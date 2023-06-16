租務消息：內地生搶盤 大埔中心呎租$40

今年中港正式通關，暑假前夕內地學生租客較往年增多，帶動新界等地區掀起搶租潮，大埔中心兩房單位獲同類租客承租，成交呎租達約40元。

中原趙愛蓮稱，大埔中心21座低層A室，實用面積約325方呎，議價後以1.3萬元租出。她又透露，新租客為兩名內地女學生，一口氣先付一年租金租用單位。若以業主2022年購入價計算，租金回報率逾3厘。

一炮過租一年晉環 有內地生以不足一萬元租用屯門半新盤迷你戶。該行陳家富指，該單位為城‧點高層E室，實用面積約231方呎，開放式設計，月租叫價9,800元，減租300元，即獲之前租住旺角單位的內地碩士生以9,500元承租，呎租約41.1元。

不過，部分亦轉租港島區豪宅盤，香港置業譚浩智表示，有兩名港大內地學生，心儀香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環方便往返香港大學，遂以月租約1.9萬元合租該盤2A座低層B室兩房戶，並一次過繳付一年租金約22.8萬元，以單位實用面積約476方呎計，呎租僅約40元。