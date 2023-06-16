低過2013：整體甲廈租值3載挫23％

整體指標寫字樓差餉租值指數

香港整體甲級商廈租值跌穿2013年水平。有代理統計指，整體甲廈租值指數自2019年的高位回落，連跌3年累跌約23.7%，其中超甲廈挫約21.8%，甲級則跌約26.7%，以致去年整體、超甲級及甲級商廈租值均較2013年為低。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述有關統計選取33個超甲級及甲級指標寫字樓的差餉租值統計，於2013至2019年的估值年度，整體寫字樓的租值持續向上，6年間累升約25.1%，當中超甲級商廈升約27.5%，甲級則漲約21.7%。不過其後累跌3年，去年整體、超甲級及甲級商廈租值，分別較2013年低約4.6%、約0.3%及約10.8%。

按分區甲廈分析，2013至2019年間升幅最大為中環，累漲約32.5%，其後3年跌幅亦是最高，跌約28.8%，去年租值則較2013年低約5.6%。另外，上環及金鐘同期分別挫約13.4%及約14.6%，灣仔與尖沙咀東部則跌約10.9%與約12%。

美銀中心跌35%最傷 以甲級指標寫字樓計，2019至2022年中環美國銀行中心的租值跌幅是各指標物業中最大，跌幅約35.3%，拖累2022年租值比2013年低約23.7%。另外，近年超甲級商廈租值跌幅較小，當中，中環長江集團中心過去約3年累跌約25.3%，惟去年租值仍比2013年高約6.5%。