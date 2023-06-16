新界二手樓頻見紅

上源輸近百萬 Grand YOHO持7年仍損手 息口仍未見頂，後市仍有隱憂，當中新供應較多地區，二手樓價壓力更大，並頻現蝕讓成交。屯門上源有套三房單位減價至796萬元易手，原業主持貨約4年帳蝕近百萬元。元朗Grand YOHO兩房單位最新成交價，更比約7年前購入價帳面低近18萬元。

近年屯門掃管笏有多個新盤推出，區內部分二手樓趁辣招期滿後轉手，拖累樓價仍未「返家鄉」。晉誠地產胡卓輝表示，如上源1A座低層E室，實用面積約788方呎，早前開價850萬元，減價54萬元，獲同區租客購入自用，呎價約10,102元。原業主於2019年7月以894萬元購入，物業帳面貶值約11%。

LP6銀主盤兩年貶528萬 新界西北新盤開售搶客，本月元朗二手交投量按月跌逾40%，區內Grand YOHO月內連錄至少兩宗貶值成交。美聯馮根明稱，該盤1座高層E室，實用面積約523方呎，原先開價900萬元，減價至858萬元沽出，呎價約16,405元。據了解，同類型單位上月做價仍達880萬元，而原業主於2016年以875.8萬元購入，帳面蝕17.8萬元。

中原陳智生指，屯門邁亞美海灣4座中層F室，實用面積約466方呎，有裝修，上月初開價540萬元，減至498萬元獲同區上車客承接，呎價約10,687元，低估價約2至3%。

將軍澳日出康城為近年新供應最多地區之一，銀主不惜低價出貨。該行張鎮邦稱，LP6第1座連天台單位，實用面積約1,321方呎，由財務機構放售，在拍賣會上推出未獲承接，在二手市場叫價2,800萬元放售，終獲同區換樓客以2,300萬元購入，呎價約17,411元。

據了解，單位於2021年以2,828萬元購入，帳面貶值528萬元，樓價跌幅約18.7%。他又指，有別於傳統銀行放售的銀主盤，上址持貨不足3年轉手需付10%額外印花稅約230萬元，是次由新買家支付。

八文樓劈434萬獲承接 此外，市區舊樓具重建潛力，以往一盤難求，靜市下樓齡逾半個世紀的佐敦文華新村（又稱八文樓）都錄劈價個案。中原胡鴻洲表示，文景樓低層相連單位，總實用面積約1,711方呎，開價1,734萬元放售，減價434萬元後，連長租約售1,300萬元，呎價約7,598元，屬低市價。原業主持貨約47年，單位帳面升值約27倍。

近日二手市場蝕讓及低價成交