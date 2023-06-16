市區新盤激戰

HENLEY PARK部署上樓書 NOVO LAND 2A期收5199票 新盤市場戰雲密布，再有市區全新盤加入戰團。恒基地產( 00012 )旗下啟德HENLEY PARK擬日內上載樓書，籌備短期內開價。至於熱銷的新鴻基地產( 00016 )屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨晚公布次輪截收逾5,199張入票，超額逾22倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK由兩座高座及4座低座住宅大樓組成，分別提供660伙及80伙，共涉740伙，戶型涵蓋一房及三房。首批將主力以價單形式發售位於低座的單位，最快月內開售。而低座的16伙花園特色戶或以招標出售。

該盤定價會參考啟德樓盤。其中，同系毗鄰的THE HENLEY迄今已售出583伙，套現約62.3億元，平均成交呎價約28,229元。由於HENLEY PARK已獲批滿意紙，享有即買即住即收租的優勢，而且已屆現樓，故除了銷售廳搭建的示範單位外，現樓亦有示範單位。對於美國聯儲局暫緩加息，他認為對物業市場屬利好消息。

NOVO LAND 2A期收5199票 NOVO LAND第2A期次輪銷售經過5日收票期，已於昨晚8時截票，接獲的票數中有64票為代理入票。按截收票數及明日以價單形式發售的223伙計，平均約23人爭一伙。新地代理總經理陳漢麟表示，有信心次輪銷售可再沽清。入票客源中，優先的A組大手或三房買家佔約兩成。

對於美國聯儲局暫緩加息，他認為屬正面訊息，並提到價單提供「置稱心按揭利息保障」，於銀行按揭貸款首3年，如按揭供款的利息高於第1期供款利率或3.375厘（以較高者為準），買方可獲得當中的利息差額作補貼，上限為樓價1%。

同系大埔白石角雲滙第1期於周日招標發售兩伙三房戶。元朗Grand YOHO第二期推兩伙連平台特色戶及一伙四房戶同日起招標。

Pokfulam Peak賣3.2億雙破頂 盈信控股發展的西半山Pokfulam Peak的薄扶林道92D號屋，實用面積4,220方呎，以3.2億元登記售出，平均呎價約75,829元，成交價及呎價均屬項目新高。

弦岸研究加推 VAU Residence快交樓 莊士中國( 00298 )的鴨脷洲弦岸，於過去兩日已接逾50張入票，錄足額認購。該公司地產部助理總經理陳慶光稱，目前客源佔七成為用家，其餘為投資者，將視乎周末的市場反應再考慮會否加推。項目聯同美聯及經絡按揭，為買家提供置業及按揭優惠。