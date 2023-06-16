市區新盤激戰
HENLEY PARK部署上樓書 NOVO LAND 2A期收5199票
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK由兩座高座及4座低座住宅大樓組成，分別提供660伙及80伙，共涉740伙，戶型涵蓋一房及三房。首批將主力以價單形式發售位於低座的單位，最快月內開售。而低座的16伙花園特色戶或以招標出售。
該盤定價會參考啟德樓盤。其中，同系毗鄰的THE HENLEY迄今已售出583伙，套現約62.3億元，平均成交呎價約28,229元。由於HENLEY PARK已獲批滿意紙，享有即買即住即收租的優勢，而且已屆現樓，故除了銷售廳搭建的示範單位外，現樓亦有示範單位。對於美國聯儲局暫緩加息，他認為對物業市場屬利好消息。
朗濤特色戶2623萬成交
現樓項目有捧場客，鷹君(00041)的大埔白石角朗濤，昨日以2,623.5萬元招標售出第7A座地下B室連花園特色戶，呎價19,800元，該盤月內交投量增至5宗，總成交金額逾1.4億元。
NOVO LAND 2A期收5199票
NOVO LAND第2A期次輪銷售經過5日收票期，已於昨晚8時截票，接獲的票數中有64票為代理入票。按截收票數及明日以價單形式發售的223伙計，平均約23人爭一伙。新地代理總經理陳漢麟表示，有信心次輪銷售可再沽清。入票客源中，優先的A組大手或三房買家佔約兩成。
對於美國聯儲局暫緩加息，他認為屬正面訊息，並提到價單提供「置稱心按揭利息保障」，於銀行按揭貸款首3年，如按揭供款的利息高於第1期供款利率或3.375厘（以較高者為準），買方可獲得當中的利息差額作補貼，上限為樓價1%。
同系大埔白石角雲滙第1期於周日招標發售兩伙三房戶。元朗Grand YOHO第二期推兩伙連平台特色戶及一伙四房戶同日起招標。
Pokfulam Peak賣3.2億雙破頂
盈信控股發展的西半山Pokfulam Peak的薄扶林道92D號屋，實用面積4,220方呎，以3.2億元登記售出，平均呎價約75,829元，成交價及呎價均屬項目新高。
弦岸研究加推 VAU Residence快交樓
莊士中國(00298)的鴨脷洲弦岸，於過去兩日已接逾50張入票，錄足額認購。該公司地產部助理總經理陳慶光稱，目前客源佔七成為用家，其餘為投資者，將視乎周末的市場反應再考慮會否加推。項目聯同美聯及經絡按揭，為買家提供置業及按揭優惠。
萬科香港旗下已屆現樓的何文田VAU Residence，昨日起開放現樓示範單位及住客會所予準買家參觀。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧稱，項目已取得入伙紙，並將展開交樓程序。樓盤夥同香港置業向首3名買家送出價值8.8萬元商場購物禮券，優惠期至6月30日。中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大‧珺瓏灣第1期昨連沽兩伙。
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