新加坡私宅銷售月增17%

近年大量資金和專才湧入新加坡，刺激當地物業需求。該國市區重建局最新公布的數據顯示，5月份新私人房屋銷售達1,038個，按月增長17%，是連續第5個月增長。

為了令樓市投資氣氛降溫，新加坡當局早前將外國買家印花稅提高一倍至60%，屬主要市場中最高水平，並在4月下旬提高第二套房買家的印花稅，但看來暫時成效並不顯著。

職位空缺量連降4季 另一方面，新加坡今年首季就業人數連續第6個季度增長，原因是居民和非居民的就業人數均有所增加。當地人力部的聲明指出，今年首季不包括外籍家庭傭工在內的總就業人數增加了33,000人，而去年第四季為增加43,500人。

該部門表示，雖然勞動力市場仍然緊張，但有一些需求降溫的迹象，不僅就業增長在本季度放緩，而且職位空缺數量連續第4個季度下降至99,600個，而職位空缺與失業人士的比率從2.33降至2.28。

數據顯示，新加坡4月份的整體失業率保持在1.8%，與3月份持平。與3月份相比，4月份居民失業率也保持在2.6%不變，而公民失業率從2.7%升至2.8%。與此同時，當地首季裁員人數從上一季度的2,990人上升至3,820人，主要集中在電子製造、訊息和通訊以及金融服務行業。