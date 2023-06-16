澳洲5月失業率降至3.6%

澳洲統計局（ABS）公布，經季節調整後，5月失業率意外按月回落0.1個百分點至3.6%，市場原預期維持前值3.7%，按年續降0.4個百分點；加上就業人數按月增長大幅優於市場預期，整體就業數據表現強勁，增加澳洲央行進一步加息抗通脹的機會。

就業人數增7.59萬名 期內，季調後失業人數按月轉降1.65萬人或3.1%至總數51.59萬人；按年降幅擴至6.4%，連降26個月。季調後就業參與率按月意外回升至66.9%，市場原預期維持前值66.7%；按年續升0.2個百分點；就業率按月回升0.2個百分點至64.5%；就業不足率按月回升至6.4%。

5月當地季調後就業人數按月回升7.59萬人或0.5%，至總數1,401.18萬人，前值上修至1,393.58萬人，大幅優於預期的回升1.5萬人；按年升3.4%，連增27個月。期內，全職就業人數按月增6.17萬人至總數982.62萬人；兼職就業人數連升兩月，按月續增1.43萬人至總數418.56萬人。

新西蘭陷技術性衰退 同處南太平洋的新西蘭經濟卻吹冷風，剛宣布今年首季國內生產總值（GDP）按季萎縮0.1%，連續兩季錄負增長，陷入技術性衰退；按年則維持增長2.2%，惟低於市場預期的增長2.6%。數據公布後，紐元兌美元曾下跌0.47%至0.6178。

經濟轉弱的原因包括商業服務生產下降3.5%，運輸和倉儲業則下降2.2%；且貿易萎縮，出口下跌6.9%，進口則下跌5.4%；另颶風災情及老師罷工等因素影響，也拖累景氣表現。