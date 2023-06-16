Yen逾半年低 難大跌

高官出口術維穩 下月或收緊幣策 市場估計日本央行今日按兵不動，不料美國聯儲局最新估計今年內尚會加息半厘，日圓（兌每美元•下同）昨日應聲跌最多0.99%，低見141.5，為去年11月23日以來首度失守141關口，每百日圓低見5.532港元，日本股市亦因聯儲局「放鷹」借勢回吐。不過，綜合分析，日圓乃至日股大跌機會不大，港人不宜預期日圓再有去年的「大平賣」。

資深外匯評論員陳健豪表示，聯儲局今次議息的訊息是要透過維持高息及其引起的美元轉強來壓低通脹，押後了外界對美國減息時間的預期，若日本央行行長植田和男未有放風調控貨幣政策，日圓短線或低見142.5，若失守就下試145，之後再下跌的機會不大，尤其是日本去年就在145及151左右的水平暴力入市托匯。若圓匯回升，首先看能否突破138。

日本內閣官房長官松野博一昨日亦稱，政府不願見圓匯過度波動，「必要時『適切』地對應的想法沒有改變」。

陳健豪建議，港人如有需要，可在美元處於142.5日圓（每百日圓兌約5.5港元）左右時買入日圓，因為美國近期的前瞻性經濟數據，如採購經理指數（PMI）明顯向下，真的再加息半厘與否有待觀察。

5月出口意外升 貿赤勁縮 又考慮到日本的情況，他估計，一眾大行預期日央行7月提高YCC（孳息率曲線控制）10年期國債債息上限有一定道理，因為去年12月20日以來一直不行動，「其實任何時候都可以」。植田為難之處在於，差在提早放風收水恐使資金急沽日債，加重政府還息負擔，但日本經濟前景改善，股市呈強為國民帶來財富效應，連同早前春鬥（勞資薪酬談判）創多年最大加薪幅度，均反映日本邁向央行通脹目標有明顯進展。

日本昨日出爐的經濟數據有驚喜，如5月份出口在汽車的帶動下意外按年升0.6%，連續27個月不跌，經調整季節性因素後的貿易赤字意外按月縮近25%至7,778億日圓。民企投資領先指標─撇除電力和船舶的機器訂單4月按月回升5.5%，遠勝預期升3%，主要是服務業升11%，抵銷製造業跌3%的影響。

日經平均指數昨日直到中段仍反覆向好，一度升0.79%，觸及33,767點的33年高位，收市才略為倒跌0.05%，收報33,485點。早前預告多項電池技術與電動車生產計劃的豐田汽車仍收升0.45%，市值重返亞洲5強，半導體設備大廠東京電子以2.01%升幅，抵銷UNIQLO母企迅銷對大市構成的下行壓力。

上周股票基金吸外資734億 財務省則公布，上周日本股票及基金的外資淨流入升至1.3249萬億日圓（約734.97億港元），把今年迄今的數字提高到5.7573萬億日圓，為去年同期接近14倍，連同各年期債券，日本今年共吸外資近10萬億日圓，一改去年圓匯暴瀉趕走外資的頹勢。

日興資產管理首席全球策略師韋爾稱，日股有企業管治持續改善的機遇。野村證券高級策略師伊藤高志認為，如若聯儲局再凍息或掉頭減息，其所代表的經濟滑坡固然不利股市，可是單計日本國內因素，下行風險有限。

每百日圓兌港元走勢 日本外資流向