雅迪傳投資78億菲律賓設電池廠
外媒引述菲律賓促進投資機構表示，全球最大的兩輪電動機車製造商之一的中國雅迪集團(01585)，計劃投資約10億美元（約78億港元），在菲律賓建設一家電池廠。
據報，菲律賓經濟區管理局（PEZA）總幹事Tereso Panga稱，雅迪是幾家尋求在東南亞國家擴大生產基地的電動汽車製造商之一，又指雅迪已經表示有興趣向PEZA申請在首都馬尼拉以南的八打雁建廠，初期出產的電動機車電池將先滿足菲律賓市場需求，當實現規模經濟時就會考慮出口。
雅迪的官網資料顯示，公司在內地設有7個生產基地，其中6個位於江蘇無錫、廣東清遠、浙江寧波、天津、安徽金寨，另一個在越南，總年產能逾1,200萬輛。截至去年底止年度，公司純利21.61億元人民幣，按年增長57.8%。該股昨收報18.22元，升2.82%，惟暫未見有新的重大投資訊息公布。
菲冀靠稅務優惠吸引外商
在東南亞國家中，菲律賓在吸引外國直接投資方面一直相對落後，目前正試圖藉由稅收優惠和加快許可證處理速度，以吸引電動汽車製造商和出口導向型行業，皆因在爭奪電動汽車製造商的競爭中，該國正面臨來自泰國和印尼的激烈競爭，近月先後有消息指中企比亞迪股份(01211)鬥贏美國特斯拉（Tesla）取得印尼的士公司大單，而整體中企在泰國電動車市場佔有率已達70%。
菲律賓當局認為，該國的鎳、銅和鈷資源豐富，而這些都是電動汽車行業的關鍵原材料，將有助爭取更多的外來相關投資，目標是今年批准的投資，從去年的1,407億比索（約195億港元）增加10%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：