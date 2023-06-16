雅迪傳投資78億菲律賓設電池廠

據報，菲律賓經濟區管理局（PEZA）總幹事Tereso Panga稱，雅迪是幾家尋求在東南亞國家擴大生產基地的電動汽車製造商之一，又指雅迪已經表示有興趣向PEZA申請在首都馬尼拉以南的八打雁建廠，初期出產的電動機車電池將先滿足菲律賓市場需求，當實現規模經濟時就會考慮出口。

雅迪的官網資料顯示，公司在內地設有7個生產基地，其中6個位於江蘇無錫、廣東清遠、浙江寧波、天津、安徽金寨，另一個在越南，總年產能逾1,200萬輛。截至去年底止年度，公司純利21.61億元人民幣，按年增長57.8%。該股昨收報18.22元，升2.82%，惟暫未見有新的重大投資訊息公布。

菲律賓當局認為，該國的鎳、銅和鈷資源豐富，而這些都是電動汽車行業的關鍵原材料，將有助爭取更多的外來相關投資，目標是今年批准的投資，從去年的1,407億比索（約195億港元）增加10%。