金管促港銀接受加密幣交易所開戶

為配合推動虛擬資產交易的發展，昨有報道指，香港金管局正促使本地銀行接受加密貨幣交易所開設戶口，更引述該局予銀行的信件內容，指對潛在客戶的盡職審查「不應造成不必要的負擔，特別是對於那些在港設立辦公室以尋找機會的人」。

加密貨幣行情方面，比特幣昨日跌穿每枚25,000美元，曾低見24,893美元，跌4.08%；以太幣報1,635.82美元，跌6.36%。

幣安被爆有「地下財務長」 近期美國證券交易委員會（SEC）雷厲風行打擊加密貨幣行業，首個對象正是龍頭交易所幣安（Binance）。有外媒引述上周SEC起訴幣安的文件，點名幕後操縱幣安是一位名字叫陳光英的中國女子，又指陳氏實權掌控幣安在全球的27個銀行帳戶，目前也是幣安8家主要公司的董事，並且是幣安在13個國家/地區註冊的27個企業、數十個銀行帳戶的「簽字人」，猶如幣安的「地下財務長」。

外媒報道，當幣安在2019年成立其美國實體Binance.US時，陳光英的名字被列為其銀行帳戶「簽字人」；當幣安首席執行官趙長鵬在瑞士成立一家秘密公司，據稱人為地誇大Binance.US上的加密資產時，陳光英的名字出現在銀行帳戶和入職文件上。在SEC指控幣安「欺詐性誇大交易量」投訴中，提到陳光英是執行虛假交易的「後台經理」。

不過，陳氏在幣安似乎沒有正式的頭銜，也沒有公開露面過，雖然SEC獲得的幣安文件指其為「財務總監」。外媒的調查發現，陳控制的銀行帳戶和擔任幣安實體董事的數量，比除趙長鵬之外的任何其他高管都還要多，更引述幣安前高管指，陳是趙長鵬信任的人，是「幣安金庫的鑰匙」。

趙在去年的網誌曾提到，陳是「歐洲國家的護照持有人」。惟外媒引述在馬耳他登記處的資料，陳在去年6月更新了文件，登記新的中國護照，文件顯示其居於新加坡。事件發展下去，不排除有更多內幕公開，或有助揭開這個新興行業的神秘面紗。