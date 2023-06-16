大家樂研加價 或收外賣附加費

全年純利1.1億飆4.2倍 對於今年港府將立例「走塑」，羅德承透露，公司或研究外賣增設附加費，與現時酒樓餐廳收費類近，因環保物料製造的外賣容器成本較塑膠貴一倍以上，要視乎客人反應。

被問到今年續租的情況，他對此予以信心，但認為租金只維持在3年前水平，看不到租金下跌，而本港開新店步伐則因人手短缺及裝修成本上升而抱審慎態度。

大家樂截至今年3月底止的全年賺1.1億元，按年飆4.2倍，與早前發出的盈喜預測相若；至於撇除期內港府發放的4,090萬元疫情補助，經調整淨利潤為6,950萬元，成功扭虧。

增派末期息 股價漲4% 公司宣派末期息每股28仙，按年增加55.55%；全年派息比率為201.7%，現價往績派息率為3.49厘。業績出爐後，該股股價昨午後升幅曾擴大至近5%，收市仍升4.01%，報10.88元。

業績公告顯示，集團上財年收入按年升6.86%至80.24億元，整體毛利率為8.8%，按年增1.5個百分點。其中，香港區收入佔67億元，增8.47%。細看香港區各項分部，速食餐飲按年升5.37%至48.08億元，而大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別升1%及2%，佔年內集團總收入59.9%，相關門店總數截於3月底止數目為216間，按年升12間。

內地業務方面，期內收入減少0.6%至13.23億元，主因人民幣兌港元貶值6.4%所致，其中華南快餐業務收入增加6.1%至11.21億人民幣，同店銷售年內錄得負增長4%。