莎莎全年轉賺5824萬

截至3月底止財年，莎莎收入增長2.57%至35億元，整體毛利率擴約3.09個百分點至40.03%。港澳區仍是集團最大盈利來源，該分部年內轉賺1.01億元，與馬來西亞分部一同扭轉上年錄虧損的頹勢，至於內地分部虧損收窄近七成至4,445.9萬元，線上分部則轉蝕2,120.1萬元。

莎莎同日披露由4月起至6月11日第一財季數據，期內營業額按年增長31.9%。郭表示，本財年首季增長勢頭仍能夠維持，港澳市場季內營業額按年增長約51.2%，與上財年第四季表現相若。不過，內地及東南亞的營業額期內按年倒退27%及7.6%，兩個市場佔比為約17.2%。

加快旅客區開店步伐 隨着中港兩地通關，郭表示，主要遊客區尤其尖沙咀的生意特別好，其次是銅鑼灣及中環等。對比疫情前，集團港澳遊客區店舖減近半，希望未來加快在旅客區擴張步伐，但未有定下實際目標，主要視乎旅客恢復情況、租金及人手供應，另未來還會繼續在民生區擴張。

集團首財季計劃在星光大道及廣東道開分店，並計劃在民生區開一家新舖。另他提及，租金佔生意額比重上財年第四季已降至約11.5%，與過去比較算是恢復至正常水平。

另外，為了紓緩本港面臨的「人才荒」危機，港府早前宣布放寬輸入外勞安排，允許包括售貨員等26個非技術或低技術工種輸入外勞。郭少明認為，這對飲食及零售業界屬好消息，慨嘆「香港真係好難請到人」，公司還得研究有關聘請外勞條件，希望能夠幫助公司未來發展，惟會優先聘請本地人。

他補充說，目前公司業務慢慢地恢復對公司部署屬好事，否則「就算找到店舖，也難以找到足夠人手」。

重點拓內地 冀減虧損 至於仍然「見紅」的內地市場方面，郭氏說，集團首要目標是降低虧損，內地仍是集團重點發展市場，未來希望增加獨家代理產品的銷售，並將會視乎業務情況在下半年開店。

截至3月底，集團經營共186間零售店舖，當中港澳區按年減少6間至79間，位於旺角、尖沙咀及銅鑼灣等核心遊客區店舖僅佔26間，至於內地店舖總數按年縮減40間至37間，馬來西亞則減少兩間至70間。

莎莎全年業績摘要 莎莎國際股價走勢