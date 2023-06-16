IEA料印度取代華成最大石油需求國

印度不單在最近取代中國成為全球人口最多國家，並且快將成為全球石油需求最大國。國際能源機構（IEA）展望報告中表示，2022至2028年石油需求增長將有約四分之三來自亞洲，印度到2027年將超越中國成為主要增長來源。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）在印度舉行的二十國集團（G20）活動解釋，原因之一是中國的汽車和巴士電動化正迅速發展，故希望印度能在電動化方面更進一步，皆因印度擁有豐富的可再生能源產能，不應錯過成為綠色氫氣業務超級大國的機會。

摩通削布油目標價一成 國際油價昨日牛皮偏軟，紐約期油和布蘭特期油分別最高曾見每桶68.88美元和73.84美元，升幅約0.1%。另外，繼高盛之後，再有美國投資銀行唱淡油價，摩根大通表示，不再相信石油輸出國組織及盟國（OPEC+）今年的減產行動，可以令石油市場轉趨平衡，因此將今年布蘭特期油目標價由每桶90美元削至81美元，降幅達一成；明年平均目標為每桶83美元。

該行認為，過去兩年的高油價環境帶動原油供應增加，不僅體現在OPEC+內部，其他原油供應也在增加。在供應不斷增加的情況下，OPEC+需要削減更多產量。

現貨金跌至3個月低位 另一主要大宗商品黃金亦不被看好，現貨金昨日曾插穿每安士1,930美元水平，最低曾見1,928.99美元，較上一日收市低0.66%。期金昨日更跌逾1%，曾低見1,940.3美元，現貨和期金分別創3月中旬和5月底以來最低。分析員表示，美國聯儲局雖暫不加息，但鷹派展望重振了美元的需求，令金價承壓；且金價已跌破100天移動平均線，將有利於淡友短線發動攻勢。