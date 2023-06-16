滴滴市值越千億 望重啟上市

內地最大叫車平台滴滴出行自去年6月在紐交所退市轉為在美國場外股票交易後，股價表現亮麗，累漲近兩成，截至周二收市，市值已達140億美元（約1,092億港元），重啟上市在望。

租車平台上線 接入多個夥伴 此外，公司旗下滴滴租車宣布正式在內地上線營運，接入內地多個行業夥伴商家，包括攜程租車等超過一萬家車行，在成都、北京、西安、廣州等300多個城市營運。

根據平台數據，滴滴租車試營以來，租車訂單中以境內本地遊場景訂單佔比最高，超過35%，而周末的比例逾四成。公司指，端午假期將至，將推出多方比價和滴滴限時6折優惠的形式，聯合眾多租車合作夥伴，為用戶提供租車服務。有市場分析認為，如果時機成熟，公司可望在香港重新上市。

另邊廂，近日市場監管總局部署開展為期5個月的優化平台協議規則專項行動，統籌發展與安全，聚焦平台協議規則中存在的突出問題，形成「一查、二補、三評、四改」工作機制。以經營規模較大、與消費者日常生活密切相關的平台企業為重點，督促指導平台企業對自身協議規則進行全面自查。

專項行動分為動員部署、平台自查、屬地指導整改、總局評估4個階段。行動過程中充分尊重市場規律，加強系統協同，注重發揮平台企業的主動和積極性，積極宣傳平台企業優化協議規則的好做法，培育平台經濟發展新動能，促進平台經濟規範健康發展。