內地零售增幅降至12.7% 商務部稱着力擴消費

疫後首個五一長假的谷消費效應不足，5月內地社會消費品零售總額按年增長12.7%，增幅較4月回落5.7個百分點，遜市場預期的升13.6%，顯示由消費主導的重啟經濟支撐要素有消退危機。中國商務部揚言，將推出支持恢復和擴大消費的一系列政策措施。

餐飲汽車保持較快增長 國家統計局貿經司統計師付加奇解釋，受去年同期基數較高等因素影響，上月社會消費品零售總額約3.78萬億元（人民幣‧下同），經季節調整後的按月增速為0.42%，比4月的0.2%有所加快，且餐飲、文化及旅遊相關服務消費持續回暖。佔5月整體零售額一成的餐廳收入更按年增35.1%，增速比商品零售高24.6個百分點。

汽車銷售進入旺季，部分地區加大補貼力度，汽車銷售保持較快增長，該類商品零售額按年大增24.2%，新能源汽車零售增長也較快；個人電腦等通訊設備則按年升27.4%。

以首5個月累計，消費品零售總額達18.76萬億元，按年增長9.3%，增速比首季加快3.5個百分點。國統局新聞發言人付凌暉指，消費潛力逐步釋放，對經濟增長的拉動作用增強，特別是服務型消費增長勢頭向好，如首5個月電影票房收入增逾40%，餐飲收入亦增22.6%。

全年CPI有望溫和上漲 惟他承認，目前消費增長仍面臨一些制約因素，居民消費能力和意願仍有較大提升空間，強調下階段需繼續推進穩增長、穩物價。目前居民消費價格指數（CPI）漲幅徘徊低位，核心CPI漲幅亦然，總體來看屬階段性質。全年看，居民消費價格會保持溫和上漲，價格漲幅逐步回到合理水平。

因此當局將積極谷消費，商務部新聞發言人束珏婷指，隨着暑期消費旺季到來，節日休閒購物、出行旅遊等消費需求將進一步釋放。疊加相關促消費政策支持，預計第二季消費有望保持平穩增長趨勢。商務部會繼續完善消費政策，加強部門協同，推動出台支持恢復和擴大消費的一系列政策措施。同時，圍繞促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業高質量發展，推出針對性配套措施。