一線城市新盤樓價按月僅升0.1% 二手轉跌

內地樓市復甦前路未明，5月70個大中城市新建商品住宅售價整體按月升幅回落，一線城市的一手樓售價按月僅升0.1%，升幅較4月回落0.3個百分點，連4大一線城市的二手樓售價亦齊挫，北京按月跌0.6%，為今年首次。加上5月房地產開發投資進一步下滑，難怪世界銀行警告內房市場結構性問題仍未解決。

國家統計局數據顯示，5月北京、上海和廣州的一手樓售價按月升幅分別收窄至0.2%、0.3%和0.1%，深圳更轉跌0.2%，後者按年跌幅擴大至1.8%。二手樓方面，一線城市住宅售價按月倒跌0.4%，可見重點城市的樓市明顯降溫。

首5月固產投升4% 兩年半低 當局新聞發言人付凌暉指，房地產市場仍面臨不少困難。從銷售看，首5個月商品房銷售面積按年跌0.9%，銷售額則增8.4%，分別較首4個月跌勢加劇及升幅放緩。

作為內地經濟最大動力之一，固定資產投資總額在今年首5個月錄18.88萬億元（人民幣‧下同），按年增速卻放慢至4%，不但低過市場預期的4.4%增長，累計升幅更為2020年12月後新低。

付凌暉直言，房企新項目開發意願不強，首5個月房地產開發投資總額按年跌7.2%至4.57萬億元，累計跌幅為今年最弱。

他解釋，首5個月房屋新開工面積降幅擴大至22.6%，同時在「保交樓」政策帶動下竣工面積大增19.6%。受多重因素影響，房屋在建規模減少，施工面積跌幅擴至6.2%，反映地產開發建設低迷，樓市還在緩慢恢復。

越地附屬79億奪北京住宅地 世界銀行日前發布一份內地經濟的簡報，指4月來內地經濟增長走勢放緩，復甦趨勢脆弱，經濟前景仍面臨下行風險。針對房地產行業，特別提到結構性問題仍有待解決，多項脆弱性來自房企負債表薄弱、三及四線城市住房供應過剩，以至買家情緒及勞動力市場長期不穩或會使住宅市場需求受壓等，均可能拖累經濟復甦。