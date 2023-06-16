華減貸息救市 料再出重招

上月3大引擎增速放緩 青年失業率又破頂 內地穩增長壓力加大，周四發布的5月消費、工業及投資增速作為經濟3大引擎均見放緩，同月青年失業率更再創20.8%歷史新高！數據出爐前，中國人民銀行昨早一如所料率先宣布一年期的中期借貸便利（MLF）減息10點子至2.65厘，離岸人民幣兌每美元隨即跌穿7.19關口。綜觀各投行經濟學家紛紛預計，救市大招將壓軸登場，最快或於未來數日以至下月推行更多刺激措施。

人行繼周二下調7天期逆回購利率，及被視為利率走廊上限的常備借貸便利（SLF）利率後，昨相隔10個月來再下調MLF利率，開展2,370億元（人民幣‧下同）MLF及20億元7天期逆回購操作，對沖同日到期的2,000億元MLF及20億元逆回購，實現淨投放370億元，連續7個月超額續作MLF，滿足金融機構的中長期資金需求。

人幣續貶 摩通：未見底 不過，反映在岸市場的人民幣昨早段曾貶至7.18兌每美元，再創逾半年低位，其後回升至7.13水平。眼見年初至今人民幣兌每美元匯率累貶逾3%，多家投行已下調人民幣預測，原因是中美息差擴大，其中，摩根大通已把年底人民幣匯率預測，由6.85降至7.25兌每美元，直言息差壓力阻礙支持人民幣的資金流動，人行對人民幣「穿7算」的容忍也為人民幣轉弱開闢空間。

惟國家外匯管理局昨加入維穩行列，指5月銀行結售匯順差為33億美元，連續兩個月順差。副局長王春英指，主要渠道跨境資金流動總體穩定。5月貨物貿易涉外收支順差按月增23%，續發揮穩定跨境資金流動作用。今年首5個月，實際使用外資按年增0.1%至5,748.1億元。

可惜，疫後復甦動力減弱。國家統計局新聞發言人付凌暉指，5月城鎮調查失業率按月持平在5.2%，但就業總量壓力和結構性問題不容忽視，更坦言青年失業率處高位。據初步測算，上月16至24歲已進入到勞動力市場尋找工作的青年有3,300多萬，青年共600多萬人失業，能否避免失業率惡化，還看經濟恢復的程度。

受經濟不振及歐美市場削減訂單等影響，5月規模以上工業增加值按年僅增3.5%，較4月回落2.1個百分點。中國廠工收入據報受累，多地陸續傳出罷工。

外媒引述非政府組織中國勞工通訊的調查指，今年首5個月內地共錄逾140場罷工，為近7年同期新高，反映中資企業經營陷困情況，同時就業不穩恐拖累內地經濟復原速度。

高盛估推財政住房政策 荷蘭國際集團（ING）亞太區研究主管Robert Carnell表示，5月的經濟數據疲弱意味刺激經濟措施將陸續有來，財政政策將尤其重要。MLF減息在內的新一輪措施對刺激內地經濟活動的作用有限，恢復經濟動力仍需更多寬鬆政策支持。如無意外未來數日或數周內地將有更多刺激經濟措施推出。雖然刺激措施帶來短期的紓緩效果，但料市場將持續疲弱。

高盛亦預計，6至7月內地經濟增長續承壓，未來數月將有更多針對性的寬鬆措施，特別是財政和住房方面，惟刺激力度應小於此前的寬鬆周期。野村更指，5月活動數據幾乎可確認經濟形成雙底走勢，暫估下半年政策利率再有兩輪各減息10點子的措施，或額外調降存款準備金率，惟影響或有限。

中國青年失業率續升