恒指一個月高 成交飆三成 北水掟72億
即使美國加息周期或比預期長，內地相隔10個月來再度下調中期借貸便利（MLF）息率加強市場對當局刺激經濟的希望，港股周四在成交額按日升逾30%的情況下創一個月高，恒生指數升逾400點，以接近全日高位收市。不過，「北水」似乎趁高散貨，港股通昨日再錄淨賣出72.64億元。
內需股續熱炒 申洲飆11%
港股總成交額昨日顯著上升至1,216.55億元之際，野村下調香港交易所(00388)目標價2.88%至388.86元，理由是港股本季交投疲弱，局部北向交易及倫敦金屬交易所（LME）交投改善，但不改「買入」評級。港交所股價反覆升1.35%，收報315.4元。
摩通看好長和 目標價69元
另外，長和(00001)終於落實與Vodafone合併英國電訊業務，股價曾升1.53%，惟收市僅升0.2%。摩根大通認為，交易完成後，長和將從3英國收回折合逾160億元的股東貸款，所得現金部分將用於股票回購，電訊業務對集團現金流的負累也將明顯減少，維持長和「增持」評級，目標價69元。
花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程指，以美國通脹已回落到聯邦基金利率之下，聯儲局毋須加息也可以維持高的實際政策利率，預計今年底或明年掉頭減息，連同當地經濟有走弱迹象，料將拖累美元轉弱，以往幾次美元弱勢下，環球股市普遍向好，中國股市最為突出，故較看好中國股市表現，相信估值便宜會為投資者帶來機會。
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