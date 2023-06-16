恒指一個月高 成交飆三成 北水掟72億

即使美國加息周期或比預期長，內地相隔10個月來再度下調中期借貸便利（MLF）息率加強市場對當局刺激經濟的希望，港股周四在成交額按日升逾30%的情況下創一個月高，恒生指數升逾400點，以接近全日高位收市。不過，「北水」似乎趁高散貨，港股通昨日再錄淨賣出72.64億元。