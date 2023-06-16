歐加息¼厘 上調通脹預測 Euro微揚

歐洲央行一如市場預期加息0.25厘，令主要再融資操作利率升至4厘，邊際貸款和存款利率分別升至4.25厘和3.5厘。議息聲明表示，雖然通脹有所回落，但預計仍會維持在高位，央行管理委員會決心要確保通脹及時回到2%的中期目標。分析相信，這預示歐央行仍未有暫停加息的意欲，歐元匯率昨升約0.3%，最高曾見1.0881美元，或8.5093港元。

削今明年經濟展望 聲明解釋，雖然部分價格壓力指標顯示出初步的疲軟迹象，但潛在價格壓力仍然強勁，故央行職員在最新的6月宏觀經濟預測中，預計今年全年通脹為5.1%，2024年和2025年分別為3%和2.2%，3個數字均較3月時的同一預測調升了0.1個百分點。

議息聲明又提到，由今年起計的3年，經濟增長預測為0.9%、1.5%和1.6%，前兩者均較3月時下調0.1個百分點，2025年數字則維持不變。

管理委員會留意到，過去的加息正在有力地傳導致融資上，並逐漸對整個經濟產生影響──借貸成本急劇上升，貸款增長正在放緩。更嚴格的融資條件將抑制需求，是通脹進一步下降至目標的一個關鍵因素。未來的利率議決將依據數據包括經濟前景和通脹展望等。

聲明還提到，歐元體系的資產購買計劃（APP）正以有節制和可預測的速度進行，並維持於今年7月停止APP下的再投資，即相當於每月平均150億歐元。

荷蘭國際集團（ING）報告指出，歐央行升通脹預期、降經濟增長預期，或要表達出縱然經濟受影響，仍會以加息將通脹帶回至2%目標的決心，令利率預期繼續向上。