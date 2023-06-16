港銀P息不變 一個月拆息7連升

隨着美國一如預期宣布暫停加息，以滙豐為首的大型銀行亦決定按兵不動。不過，香港金融管理局總裁余偉文提醒，美國高息環境或會維持一段時間，聯儲局往後亦可能會繼續加息，並提醒市民小心管理利率風險。

金管促小心利率風險 余偉文昨表示，美國去年3月進入加息周期以來，港美息差拉闊，套息交易帶動資金從港元流向美元，令港元匯率走弱而多次觸發弱方兌換保證。隨着香港銀行體系總結餘下降，資金流出港元體系，港元拆息已逐步上升。

他續說，港元匯率自今年5月以來比過去幾個月稍為走強，主要是受上市公司的派息需求及季節性因素包括工商機構的半年結資金需求所影響，不排除港元拆息或慢慢貼近美息，甚至短暫時間會超過美息，提醒各位預備港元拆息或有所波動。銀行息率方面，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關考慮，決定調整息率的時機及幅度。

昨日港元拆息全線向上，其中，與供樓相關的港元一個月同業拆息昨報4.74964厘，按日升0.16274厘，連升7日。

新取用按保次季料降 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計年內美國仍會加息以降低通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，拆息仍維持高水平，短期將挑戰5厘水平。在資金成本壓力續增下，銀行仍有追加P息的壓力，不排除有個別銀行根據自身資金成本而追加P，幅度約0.125厘。

據經絡及香港按揭證券有限公司資料，5月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,903宗及106.47億元，較4月增35.3%及40.4%，兩者均創9個月新高。曹相信數字反映首季尾樓市交投，惟第二季本港樓市受環球經濟及加息等影響，成交宗數減弱下，料次季按保數字將回落。