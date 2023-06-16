美上月零售勝預期 道指早段曾升245

美國零售數據做好，即使聯儲局對市場釋放「鷹派」信號，美股3大指數周四早段仍然上漲，道指早段曾升245點，報34,224點；標指曾升24點，報4,396點；以科技股為主的納指升65點，報13,691點。

數據顯示，美國5月零售銷售按月升0.3%，表現勝過市場預期；撇除汽車及汽油後的零售銷售按月升0.4%。另外，上周首申領失業救濟人數為26.2萬人；截至前周止持續申領人數則為177.5萬人，兩項數據均高過預期。

瑞銀：最不看好美股 展望後市，瑞銀財富管理認為，當前股票估值並未能反映經濟面臨的風險，下半年預期的美國經濟增長放緩可能會損害企業收入，盈利預測似乎過於樂觀。從估值的角度看，股市目前無論是相對於歷史水平還是與債券比較，均欠缺吸引力。

該行續指出，美股的預測市盈率達到18.4倍，比過去15年的平均水平溢價14%。有鑑於此，該行對美國及環球股票維持「最不看好」的立場，並且認為債券有更好的投資機會。

話雖如此，近期靠人工智能（AI）概念炒起的美股勢頭依然強勁。高盛研究報告指出，AI的應用可提高企業盈利的增長率。該行透過估算在AI大規模應用後未來20年的盈利增長情況，結果發現標指當前的理論公允價值應在4,652點附近，相當於約6%的潛在升幅。

高盛又認為，半導體企業會是生成式AI的最直接受惠者，因為訓練AI模型需要大量的運算能力。另外，由AI帶動的整體經濟產出增加，可以轉化為標指成分股公司的收入及盈利，所帶來的額外收益甚至可能超越那些直接參與AI研發的公司。

達美復派息 股價揚 企業消息方面，達美航空自新冠疫情後首度恢復派發每股0.1美元股息。該公司表示，此舉是反映其3年財務改進計劃取得進展，並且預期強勁的夏季旅遊需求會帶動盈利表現。達美航空股價早段曾升0.49%。

另外，汽車激光雷達感應技術公司MicroVision宣布，撤回其增發股票籌資7,500萬美元的提案，理由「考慮到近期市場波動及公司股價表現」要為股東實現最大價值。該公司股價曾升10.65%。