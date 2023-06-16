聯儲局放鷹 話加半厘無人信

美暫停升息 暗示下半年再出手 市場一直估計美國的加息周期已接近尾聲，聯儲局亦在最新一次議息會議上選擇維持利率不變，算是符合市場的預期。不過，在暫停加息的同時，聯儲局官員卻意外地「放鷹」，暗示今年底前聯邦基金利率可能會再上調0.5厘，實乃超乎外界預期的緊縮信號。然而，聯儲局似乎已經失信於人，不論是市場上交易員的押注，還是專家的意見，都一致地認定今次「放鷹」只是單純靠嚇。有「新債王」之稱的傳奇投資者岡拉克更直言，不相信當局會在短期內再加息。

自踏入加息周期後，聯儲局事隔15個月首度暫停加息，卻沒有因此而「轉鴿」，甚至透過反映聯儲局官員經濟預測的「點陣圖」，向市場傳遞繼續「收水」的信號。根據「點陣圖」，以中位數計，官員們估計今年底聯邦基金利率要升至5.6厘（即5.5至5.75厘的目標區間），意味距離現在尚有0.5厘的加息空間。

今年GDP預測升至增1% 經濟數據方面，對今年國內生產總值（GDP）增幅的預測由3月時的0.4%，提高至1%；個人消費開支（PCE）通脹則從3.3%降至3.2%，撇除能源及食品的核心PCE通脹預測卻調升0.3個百分點至3.9%。

聯儲局主席鮑威爾在記者會提到︰「幾乎所有政策制訂者（聯儲局官員）都認為，今年內進一步加息是合適的。」惟值得注意是，鮑威爾可能正是那些少數例外之一。過去一段時間，其言論不僅比同僚更偏向「鴿派」，今次記者會上，也避免明確提到繼續加息之類的用詞，在不小心衝口而出「跳過加息（Skip）」一詞後，更立即糾正指自己用詞不當。原因當然是「跳過」一詞暗示接下來仍會繼續加息。

根據「點陣圖」顯示的投票意向，在18位投票的官員中，只有兩人認為利率應當維持在目前水平，不用繼續加息。

事實上，聯儲局此前應對通脹行動太慢，加上經常錯判形勢，早令市場對其失去信心。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員認為今年內仍有近四成機率減息或維持利率不變，與當局預測有不少落差。

專家估為遏投資者情緒 DWS美國經濟學家Christian Scherrmann表示，聯儲局雖然釋放強烈「鷹派」信號，但實際上卻沒有任何「鷹派」行動，反映聯儲局官員共識的會後聲明亦無重大變化。債券投資者現時不相信聯儲局將再加息半厘，而債券價格亦只反映加息一次（0.25厘）的預期。

他解釋，出於溝通目的，官員們會利用「點陣圖」來表示他們在某個時間點的看法，而不是對未來行動作出直接承諾。考慮近期股市的樂觀情緒，當局或許認為即使暫停加息，亦要抑制投資者情緒。

新債王：美股被嚴重高估 摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰則認為，現階段進一步緊縮貨幣政策並不合適，因為經濟增長正在放緩且勞動力緊絀情況已在改善。此外，在基數效應、租金和二手車價格正常化的推動下，預計6月份的通脹數據將再次走軟。就資產配置而言，由於摩根資管仍估計美國經濟將會放緩（未來可能會有重新減息的預期），故更偏好高質素的固定收益資產，建議現時部署債券鎖定高利率水平。

雙線資本創始人岡拉克亦明言，不相信聯儲局短期繼續加息，又指當前勞動市場數據反映經濟沒想像強勁。他警告，美股近期牛市僅受人工智能（AI）概念股炒作影響，股市被嚴重高估。