美強脫鈎搞破壞 華主動掛鈎破解

美國不斷加大對中國科技業圍堵的同時，也在積極聯同盟友，在產業鏈上推動與中國全面脫鈎，務求要逼中國「埋牆角」，以牟取更大利益，鞏固霸權。問題是中美貿易戰打了逾4年，中國不見得有大損傷，經濟繼續穩定發展，門戶長開，主動與世界掛鈎，共同構建全球化互惠共贏基礎；反觀美國通脹問題難解，以高昂代價推倒重來、重新建構供應鏈的效益不明，但債務如天卻不知如何收科。

美國財長耶倫也終於在美國國會說出實話，就是美國與中國脫鈎，將造成重大錯誤！可以預期，若美國繼續執迷不悟，這道脫鈎回力鏢必將傷及自身，危及其長遠競爭力，卻無法阻擋世界繼續前行！

中美是世界兩大強國，兩者關係一直是優勢互補，相互融合，合作共贏。可自美國向中國發動貿易戰，至今兩任美國政府都將槍頭對準中國，搞制裁黑名單、留難中企赴美上市、截斷對華高端晶片及相關設備供應、限制兩國專才、學術等交流發展，對長期資金投資中國資產設限等，諸如此類的圍堵與對抗，是不折不扣的「暴力脫鈎」，令中美關係如倒退半世紀，也令全球經濟陷入重大不明朗之中。

事實上，美國的所作所為，至今未有令中國發展停滯。相反，美國搞民族主義，減少參與國際事務，既不願意承擔大國責任，代價就是國際影響力下降。難怪美國財長亦在國會公開呼籲，國會宜多向部分發展中國家借貸，加大在國際機構等方面的投資；更明言與中國的良性競爭，就像美國國內企業之間的相互競爭，導致更快的創新、更快的技術進步一樣，每個人都受益於更好、更便宜的產品。這番話，正正就是對美國這幾年走在錯誤道路的國家戰略，潑了一盆冷水。

堂堂一國財長，主管美國政府財政的耶倫絕非小角色，更何況其為聯儲局前主席，對美國的財政與貨幣政策、經濟底子瞭如指掌，能說出這番實話，貫徹其去年初曾提倡撤銷部分中國商品關稅的務實態度，不失其專業和客觀性，與只管圖政治資本的美國政客有分別。

如今美國仍在不斷搞分裂主義，而為了響應美國的號召，其盟友及企業都在嘗試減少在中國市場的參與度，或降低對中國供應的依賴。在世界經濟中心向東移，而中國正是亞洲經濟的重要引擎，這種所謂「去除中國風險」的做法，根本就不切實際，搬石砸腳，結果只會白白錯失機遇及發展，自降競爭力，自找麻煩的同時，還製造矛盾，破壞國際經貿秩序，長遠必將損及世界穩定。

若然中美高層本月順利會面，仍未能為兩國緊張的關係帶來轉機，得提防來自美國的政經脅迫會更狠，日後傷及其自身的回力鏢力度亦只會更猛。

全球第一大經濟體執意自殘，只會令不想被這攤禍水拖累的國際力量更團結抗逆，反過來為中國更積極參與國際事務，領導亞洲甚至全球經濟可持續發展，共同維護全球化互惠協作的模式，帶來更大的空間。