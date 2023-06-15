輪商精選：騰訊反覆升 好友跟進16666
騰訊控股(00700)股價近期做好，由上周五起連升4日，昨日早上曾經高見353.4元，突破一個月高位，但其後升幅持續收窄，最終收報345.6元，輕微上升0.23%。
有券商指騰訊5月份的手遊業務表現強勁，月度份額增長1.73個百分點，並認為其即將推出的兩款手遊版號將獲批，看好騰訊後市表現。此外，香港市場將於下周一正式推出港幣─人民幣雙櫃台模式，當中騰訊為首批人民幣雙櫃台證券之一。
觀察個股認股證資金流向，可見騰訊淡倉於近日有資金留意，本周二錄得約440萬元流入。港股通方面，則見北水於近日重新買入騰訊，如周二錄得約5,000萬元流入。
睇淡留意14710
投資者如看好，可留意騰訊認購證16666，行使價380元，8月28日到期，實際槓桿11.2倍，為高槓桿、低面值之選。相反，如看淡可留意騰訊認沽證14710，行使價292.3元，8月29日到期，實際槓桿12.8倍，為兩個月期以上產品之中最高槓桿。
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