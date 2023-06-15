居屋跌價：健康村三房戶 已補價608萬沽

近日居屋樓價隨大市回落，港島已補價自由市場三房單位成交價險守「6球」。房協北角健康村同類型單位，僅以608萬元登記售出。

資料顯示，上述單位為康祥閣中層D室，實用面積約492方呎，成交呎價約12,358元。據了解，上址屬罕有「細三房」放盤，可望海景，最初曾叫價逾700萬元，無人承接下跟隨市況調整，累減逾百萬元沽出。

兆隆苑自由市場三球有找 屯門自由市場居屋樓價跌至「2字頭」。祥益黃文樂稱，兆隆苑低層11室，實用面積約385方呎，兩房設計，減價10萬元，獲區外退休人士一筆過以290萬元購入，呎價約7,532元。

中原陳智生指，同區兆山苑H座中層5室兩房戶，實用面積約546方呎，放盤約一個月，劈價逾8.4%，連補地價售412萬元，呎價約7,546元。

此外，未補價第二市場新居屋樓價升勢仍跑贏大市。該行程智聰表示，長沙灣凱樂苑A座高層5室，實用面積約477方呎，售價631.8萬元，呎價約13,245元。原業主於2019年以336.34萬元買入，約4年帳面賺295.46萬元。