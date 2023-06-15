港超級豪宅買賣首季67宗 全球次高

2023年各地經濟陸續復常，大額豪宅成交亦增加。有最新研究報告顯示，今年第一季全球12個城市共錄417宗超級豪宅買賣，該類成交每宗涉額折合約7,800萬元以上，數量按季增長約11%。期間以杜拜最活躍，錄88宗同類交易，香港亦錄67宗屬次高。

萊坊指出，本港與內地通關後，內地買家明顯增加，很大程度上解釋了今年第一季超級豪宅銷售激增的原因。該行董事及私募資產管理主管董浩斌表示，自今年2月初以來，內地邊境全面重新開放，本港經濟活動和市場氣氛顯著改善，刺激短期內的投資前景。

新加坡僅錄37宗 該行研究報告又顯示，首季紐約及洛杉磯分別有58宗及46宗超級豪宅成交，為全球第3及第4多，新加坡及倫敦的數量則處於中間位置，錄37宗與36宗。雖然今年首季超級豪宅銷售量有所增加，但交易總額折合僅約562億元，按季跌約4%。

此外，受到利率飆升的影響，最近數個季度的超級豪宅按年成交量明顯放緩。截至今年3月底的一年內，全球12個城市共錄1,645宗交易，較2021年12月底的年度高位下跌約28.4%，而香港則有166宗。

該行預計，2023年的超級豪宅交易額折合約1,950億至2,106億元，而今年底的全球經濟復甦將有利2024年同類買賣，預計銷售額將回升至約2,340億元以上。