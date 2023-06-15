新盤概況 ：VAU Residence 累沽69伙 套5億
萬科香港發展的何文田VAU Residence即將展開交樓程序，昨日首度開放現樓單位及會所予傳媒預覽。該公司副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目短期內會出信通知業主收樓，全盤累沽69伙，套現近5億元。
她指，項目最新開放的現樓示範單位均位於27樓，包括實用面積384方呎的F室，兩房間隔，享九龍市景及山景。該公司項目管理部助理副總裁周紫筠稱，項目會所室內及室外佔地逾4,000方呎，提供設施包括宴會廳及健身室等。
利奧坊‧壹隅兩伙賣1581萬
恒基地產(00012)旗下市區盤連錄成交，旺角利奧坊‧壹隅沽出一伙兩房及一伙一房戶，共涉1,581.84萬元。同系紅磡必嘉坊‧迎匯以539.55萬元售出16樓F室一房戶。該集團的啟德HENLEY PARK將於今日公布最新銷售部署。
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