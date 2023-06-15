10大屋苑 史上最靜

半月38刁跌24% 映灣園康怡僅一單 多個新盤部署推售，二手交投「靜上加靜」，綜合市場資料，6月上半月10大藍籌屋苑僅共錄約38宗買賣，為有紀錄以來最低，並連跌5個月，按月再挫約24%。期內東涌映灣園及鰂魚涌康怡花園僅錄約一宗，即使細價項目天水圍嘉湖山莊亦僅錄約3宗。

綜合市場資料，該批大型二手屋苑半月成交量，為本報2019底起有紀錄以來最少，較對上2021年10月疫情期間低位約49宗，再少約22.4%。上述10個屋苑中，6月全數僅暫錄個位數成交，其中7個宗數按月回落，跌幅由約16.7至75%，而鴨脷洲海怡半島只暫錄約兩宗，按月未有變化。

太古城劈310萬易手 康怡花園近半個月才錄本月首宗買賣。代理表示，成交單位為H座一個中層單位，實用面積約524方呎，成交價715萬元，呎價約13,645元。而映灣園5月上半月錄約4宗成交，本月交投按月跌幅為各屋苑最大。

即使過往交投最活躍的嘉湖山莊，6月上半月成交量按月亦挫約66.7%，兩房單位呎價更跌穿一萬元。中原陳德孝指，景湖居9座中層F室，實用面積約442方呎，最初叫價520萬元，原業主感市場氣氛轉淡，一直下調叫價至460萬元，終以430萬元售，呎價約9,729元。

鰂魚涌太古城本月暫錄約5宗買賣，「停市」7日後再發市。中原張光耀表示，彩天閣中層F室套三房戶，實用面積約717方呎，去年7月放盤，累減310萬元，成交價1,310萬元，呎價約18,271元。

相反，沙田第一城兩房戶近日做價已跌返「4字頭」，加上成交以三房戶為主，6月暫錄約8宗買賣，按月升約3倍，平均實用呎價逾1.43萬元，按月挫逾15%。

龍珠島別墅賣270萬 事實上，各類物業蝕讓盤都有承接。資料顯示，屯門龍珠島別墅7座連天台戶，實用面積約286方呎，以270萬元登記售出，呎價約9,441元。原業主於2020年分別以280萬元及25萬元購入上址單位及天台，帳面蝕35萬元。

美聯黃國清指，大埔比華利山別墅湖景道單號屋，開價1,600萬元，累減至1,322萬元沽，呎價約8,232元，約11年帳貶約16%。

中原王文彬稱，東涌東堤灣畔9座中層E室銀主物業，開價700萬元，以630萬元賣出，呎價約11,954元，較主要銀行估價低約10%。

6月上半月10大屋苑表現