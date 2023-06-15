簡訊一覽
●滙豐控股(00005)就出售法國零售銀行業務與買家更新協議，包括保留70億歐元的房貸組合，目標是2024年1月1日前完成交易，預期今年下半年確認最多22億美元的稅前虧損，並於明年因保留上述房貸組合產生一億美元的稅後虧損，事成後風險加權資產減少27億美元。
●中國澱粉(03838)預期，截至今年5月底止5個月錄得除稅前虧損約3,200萬元（人民幣‧下同），較去年度同期盈利約3.65億元轉盈為虧，主要是期間大豆副產品價格大降，間接影響玉米副產品及衍生品價格，加上疫後供應失衡影響利潤率、電力及蒸氣費用持續高企，以及生豬價大跌間接影響對賴氨酸的需求。
●商湯(00020)昨推出圍棋機械人。該公司旗下人工智能（AI）機械人「元蘿蔔SenseRobot」的圍棋版，零售價為3,999元人民幣，同日起預售，6月底前設預售優惠價3,799元人民幣。
●上海航運交易所數據，上海至南美和中東等地航線的貨櫃船運費大升兩至三成。其中南美航線運輸需求延續向好態勢，上海港出口至南美基本港市場運價（海運及海運附加費）為2,305美元（以每隻20呎櫃計），較3月底漲34%。
●英國4月份國內生產總值（GDP）按年增長0.5%，低於預期的0.6%，但較3月的0.3%回升；按月則增長0.2%，符合預期，並且較3月時的下降0.3%由負轉正。
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