●上海航運交易所數據，上海至南美和中東等地航線的貨櫃船運費大升兩至三成。其中南美航線運輸需求延續向好態勢，上海港出口至南美基本港市場運價（海運及海運附加費）為2,305美元（以每隻20呎櫃計），較3月底漲34%。