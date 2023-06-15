商品消息：美國傳補充油儲 年內購1200萬桶

美國趁油價在相對低位出手大量買入。外媒引述消息指，美國政府計劃在今年購入1,200萬桶原油，以補充戰略石油儲備。當中包括原定於8月交付的300萬桶，以及總統拜登上周五提出的額外購買300萬桶。受消息提振，紐約期油重上70美元關，最高曾見每桶70.23美元；倫敦布蘭特期油曾高見75.25美元。

諮詢公司ClearView Energy發表報告稱，美國能源部似乎希望透過一系列小規模而非大批量的方式來補充油儲，或許是因為如此可以在夏季駕駛出行高峰期，最大程度減少油價上升的壓力。

美國政府去年釋出1.8億桶戰略油儲，以壓抑油價升勢，令該儲備量在上月降至約3.5億桶，是40年以來最低水平。拜登政府去年秋天曾表示，目標是在油價處於或低於每桶67至72美元左右時補充儲備。本次購買的1,200萬桶，只佔去年釋出的不足7%，如果要全數補回，恐怕要很長時間。

油組料需求穩定 石油輸出國組織（OPEC）本月的月度報告指出，油組對全球石油需求增長預測為每天235萬桶，與前值233萬桶相若，且是連續4個月保持大致穩定。該組織維持今年全球經濟增長率2.6%，但擔心經濟增長趨勢正在放緩，主因是高通脹、高利率和緊張的人力市場都令經濟前景不明朗。

報告提到，沙特阿拉伯6月初出乎意料，表示將在7月實施每日100萬桶的減產計劃，將導致全球石油市場出現每日270萬桶的供應缺口。目前外界尚不確定沙特的減產措施會在何時停止，惟其減產行動料有助穩定油價，說不定會影響美國意欲低價增補戰略油儲的進度。