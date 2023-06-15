1/4畢業生搵工首選金融業

全球投資專業人士組織CFA協會發表最新的全球畢業生展望調查報告，訪問了一萬名受訪者中，逾四分之一認為金融業提供最佳就業前景，佔比較上一次，即2021的調查上升9個百分點，由原來第5位，取代教育界居首。

在受訪香港畢業生當中，對金融、STEM（即科學、技術、工程及數學）及資訊科技與電訊類別的就業前景信心顯著上升，相對於2021年，受訪者對3個行業信心度均顯著增加，其中金融業從16%升至27%，STEM由15%升至26%，資訊科技與電訊業由18%升至25%。不過，近半畢業生反映於疫情後，需重新評估個人晉升前景或理想行業，逾半畢業生對就業前景願望及憧憬看法有變。

32%認為政府部門穩定 香港畢業生整體對前途感到樂觀，有67%畢業生對個人就業前景有信心。29%的學生或應屆畢業生在就讀大學認為，金融業是大學畢業後的首選行業，隨後為資訊科技與電訊（25%）及醫學（21%）類別。受訪者又認為，醫學及金融業為大學中最有價值學科。不過，在最穩定及最具吸引力就業選擇方面，有32%畢業生選擇政府部門。

53%人首份工最多做兩年 調查又發現，本港畢業生並不打算長時間任職第一份工作，53%受訪者指出打算第一份工作任職一至兩年，全球平均水平則為37%。

CFA協會總裁兼行政總裁傅孟琳稱，疫情帶來不明朗因素，但全球各地學生及應屆畢業生對就業前景感到樂觀，這一代畢業生對建立事業技能有較強意欲，72%受訪者認同深造學歷及專業資格，有助獲得較高收入，並提升個人競爭優勢。