AMD推新AI晶片 末季量產

圖像處理器（GPU）巨頭英偉達（Nvidia）周二首度以一萬億美元以上的市值收市，同樣近年在晶片領域大放異彩的超微半導體（AMD）也在周二推出迄今最先進面向人工智能（AI）的GPU晶片「MI300X」，下季將有小量出貨，第四季開始量產。

AMD行政總裁蘇姿丰指，「MI300X」專為處理自然語言及其他尖端AI模型而設，配備192GB的記憶體，比英偉達競爭產品「H100」多出72GB，以它開發的AI模型可以少用一些晶片，降低成本。

挑戰英偉達 有待觀察 該企並沒有在像過去的新品發布會般放風「MI300X」已獲甚麼大客採用，拖累股價周二低收3.61%。不過，亞馬遜雲服務副總裁布朗其後透露正考慮採用AMD新出的晶片，雙方正在磋商，AMD股價周三早段回升2.21%。

事實上，AMD能否藉此撼動英偉達在AI晶片的霸主地位仍有待觀察，因為英偉達有軟件「CUDA」作為晶片產品的延伸，廣為AI開發者使用。

不過，AMD也有軟件「ROCm」對標CUDA。Meta副總裁欽塔拉出席「MI300X」發布會時稱，他一直與AMD密切合作，讓AI開發者使用免費的工具，避免必須用「單一主要」的AI晶片供應商。

蘇姿丰並無披露「MI300X」的價格，但公司有一系列的GPU應付大型雲服務商的各種系統需要，又估計數據中心AI晶片市場規模今年達到500億美元，2027年超過1,500億美元。