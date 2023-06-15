新股焦點：藥師幫招股 入場費4646元
招股文件顯示，該企計劃發行1,580.88萬股新股，其中10%為本地公開發售，90%作國際配售。是次上市引入中關村發展集團旗下ZGC International為基礎投資者，認購約1,280萬美元等值股份，將設6個月禁售期。
藥師幫的首次公開招股（IPO）集資規模最多約3.63億元，略高過早前市傳已削減的集資額中位數。公司打算將集資所得約45%用於進一步發展旗下醫藥流通業務；約25%用於發展公司其他業務；約22%用於研發；約8%用作營運資金及一般企業用途。中金為其獨家保薦人。
健康之路申來港上市
其他中資企業赴港申請上市的消息亦接二連三，繼內地燕窩品牌燕之屋於周一遞表之後，內地健康保健服務平台健康之路亦申請來港上市，據上市文件披露，健康之路涉國資投資，由上饒國資委擁有的上饒國資發展、江西省財政廳旗下江西行政資產持有健康之路合共2.67%股權。作為重組的一部分，宏達遠康成為上饒國資投資於健康之路權益的離岸控股公司，反映其於福建健康之路持有的權益。
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