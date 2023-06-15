3英國Vodafone合併傾掂 擬千億建5G網絡

長和( 00001 )近年不斷整合龐大的歐洲電訊資產，與Vodafone合併彼此的英國電訊業務亦終於成事！雙方昨日公布，將會把英國電訊業務注入Vodafone UK Trading Holdings Limited（下稱「合併公司」），這家英國第3家大型電訊商擬於未來10年在英國投資110億英鎊（約1,089.17億港元），打造完全不建基於4G基建的獨立（Standalone）5G網絡。

消息出爐後，Vodafone股價曾升4.51%，長和美國預託證券（ADR）早段折合港元後較香港收市價高0.35%。

霍建寧：可強化長和財務 這次合併交易不涉及現金支付，Vodafone英國及3英國將透過注入業務的不同債務，以達成Vodafone及長和在合併公司的持股分別為51%及49%。交易仍有待監管機構及股東批准，預計2024年底前完成。

長和聯席董事總經理霍建寧去年8月初在中期業績會議上表示，正積極尋求英國、丹麥和瑞典的電訊同業整合，與很多對手談過。他昨日稱，3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模，窒礙3英國的投資和競爭力，因此合體可變現龐大協同效應、降低淨負債，並進一步強化長和的財務。3英國將於交易完成後向長和償還16.84億英鎊（約167.23億港元）。

長和預期，正式合併後第5年，每年成本和資本開支協同效益將超過7億英鎊，並謂合併公司的「純5G」網絡將會覆蓋全英國99%以上人口，於2034年前提供快最多6倍的平均數據速度，另一邊廂在2030年前將流動家居寬頻擴展至全英國八成二家庭。

電訊服務價格競爭勢續激 談及面向大眾的電訊服務市場，長和表明，價格競爭會持續激烈，因為合併公司的網絡可為流動虛擬網絡營運商（MVNO）就批發合夥提供更佳選擇，而借電訊商的網絡基建提供流動電訊服務的MVNO，乃英國市場增長最快的環節。同時，合併公司有資源挑戰英國兩大電訊商BTEE和Virgin Media-O2，激勵固有市場領導者加快網絡投資計劃，繼而以更快速及更具成本效益的方式向英國消費者提供5G服務。

不過，合併公司有能力在英國大量投資，以建立歐洲最全面的5G網絡之一，冀推動以5G為基礎的先進創新。